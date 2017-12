Jugendsozialarbeiterin verlässt Auerbach

AUERBACH - Die hälftig als Jugendsozialarbeiterin an Schulen (JaS) und als Jugendpflegerin im Rathaus tätige Ambergerin Sonja Vidak verlässt Auerbach zum Jahresende. "Die Stelle wird zumindest vorerst nicht wieder besetzt", sagt Bürgermeister Joachim Neuß (FW/AA) auf Nachfrage.

Nur bis zum Jahresende ist Jugendpflegerin Sonja Vidak (links) noch in Auerbach. Beim Adventsmarkt war sie mit dem Team von „Jugend4Jugend“ mit einem eigenen Stand vertreten. Foto: Foto: Brigitte Grüner



Im Herbst 2015 kam Sonja Vidak nach Auerbach. Die Ambergerin ist wie ihre Vorgängerinnen jeweils halbtags als Jugendsozialarbeiterin an Schulen (kurz JaS) und als Jugendpflegerin im Rathaus tätig. Ein Grund, dass die Stelle nicht mehr besetzt wird, sei, dass der Landkreis keine Jugendsozialarbeiterin für die Mittelschule mehr einstelle, erklärte Neuß. Daher müsste die Stadtverwaltung eine eigene Halbtagesstelle ausschreiben. "Vermutlich wäre es schwer, hierfür eine geeignete Fachkraft zu finden."

Vorteil geht verloren

Auf jeden Fall ginge der Vorteil verloren, dass diese Kraft dann den Kontakt zu den Jugendlichen schon in der Schule aufbauen und pflegen könnte, so der Rathauschef. Der Bürgermeister ist sich der Tatsache bewusst, dass mit dem Weggang von Vidak vermutlich auch die Gruppe "Jugend4Jugend" aufgelöst wird. Diese Initiative sei ohnehin in den letzten Jahren immer weiter dezimiert worden, da die Jugendarbeit erfahrungsgemäß schon aus Altersgründen einer erheblichen Fluktuation unterliege.

Wer heute noch in der Gruppe aktiv sei, könne morgen als junger Erwachsener schon ganz andere Interessen haben. Die kommunale Jugendpflegerin war bislang unter anderem für die Erarbeitung des Ferienprogramms und die Koordination der Gruppe "Jugend4Jugend" zuständig. Der Jugendbeauftragte des Stadtrats, Michael Streit, werde diese Aufgaben nicht nebenbei ehrenamtlich übernehmen können, sagte Neuß. Wie bislang üblich, werde die Stadtverwaltung bei der Jugendarbeit weiter eng mit Streit kooperieren und umgekehrt.

Der Landkreis zieht sich zum Jahresanfang 2018 aus der Schulsozialarbeit in der Mittelschule in Auerbach zurück. "Der Landkreis zieht sich nur deshalb zurück, weil aus den Dokumentationen von Frau Vidak deutlich wird, dass diese Stelle nicht zwingend benötigt wird", erklärt der Rathauschef. Dies liege zum einen daran, dass es glücklicherweise relativ wenige Aufgaben für einen Sozialpädagogen an der Schule gebe, und dass zudem das Lehrerkollegium viel abnehme.

Wenig Kontinuität

Seit Einführung der Stelle einer städtischen Jugendpflegerin im Sommer 2013 gab es bereits drei Angestellte auf dieser Stelle: Martina Spiegler, Daniela Sebast und zuletzt eben Sonja Vidak. Ob sich der Bürgermeister mehr Kontinuität gewünscht hätte, wollte die Redaktion wissen. "Kontinuität ist immer förderlich", meint Neuß und ergänzt: "Alle drei Jugendpflegerinnen haben sich bemüht und auf ihre Weise Akzente gesetzt." Alle drei hätten aber auch bestätigt, dass Auerbach ein relativ "ruhiges" Pflaster sei, und dass von den vielen Vereinen, Verbänden und Organisationen in der Stadt hervorragende Jugendarbeit geleistet werde. Dies binde wiederum viele Jugendliche und lasse für Aktivitäten im Rahmen einer kommunalen Jugendarbeit kaum Platz.

Die Stadt hat die Stelle einer kommunalen Jugendpflegerin deshalb geschaffen, weil in Verbindung mit der Halbtagesstelle der Schulsozialarbeiterin ein attraktiveres Stellenangebot geboten werden konnte. Diese Zielsetzung sei erfüllt worden. Nachdem die einzelnen Akteurinnen keinen regelmäßigen Bedarf festgestellt hätten, bleibe die Stelle der Jugendpflegerin unbesetzt. Für Impulse, Ideen und Anregungen hinsichtlich eines konkreten Bedarfs blieben sowohl der Bürgermeister als auch der Jugendreferent im Stadtrat immer aufgeschlossen, verspricht Neuß.

