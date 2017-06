Junge Frau prallt mit Auto bei Pottenstein gegen Felsen

Fahrerin wurde mit Verletzungen in eine Klinik gebracht - vor 1 Stunde

POTTENSTEIN - Eine Frau ist bei Pottenstein mit ihrem VW am Dienstagnachmittag gegen einen Felsen geprallt - wohl wegen eines Ausweichmanövers. Die Fahrerin des Wagens musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Front des Autos wurde durch die Wucht des Aufpralls völlig demoliert. © NEWS5 / Holzheimer



Die Front des Autos wurde durch die Wucht des Aufpralls völlig demoliert. Foto: NEWS5 / Holzheimer



Gegen 14 Uhr war die 19-Jährige auf der B470 von Pottenstein nach Pegnitz unterwegs. Kurz vor der Teufelshöhle kam ihr ein Auto aus dem Gegenverkehr zu nah an der Mittellinie entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich sie nach rechts aus und prallte gegen den Felsen. Dadurch erlitt sie Prellungen unter anderen am Kopf. Sie wurde deshalb in ein Krankenhaus gebracht.

Zu einem Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug kam es nicht, durch den Aufprall am Felsen entstand am Pkw der jungen Frau allerdings Totalschaden. Die B470 blieb während der Aufräumarbeiten, an denen gleich mehrere Feuerwehren beteiligt waren, gesperrt.

Der Fahrer des unfallbeteiligten Pkw aus dem Gegenverkehr hielt nicht an, sondern fuhr weiter. Die Polizei hat derzeit nur wenige Hinweise. Wer weitere Informationen geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Pegnitz zu melden unter der Telefonnummer 0 92 41 / 9 90 60.

Bilderstrecke zum Thema VW-Fahrerin kracht bei Pottenstein plötzlich gegen Fels Nach einem Ausweichmanöver ist eine VW-Fahrerin mit ihrem Wagen in Pottenstein (Landkreis Bayreuth) gegen einen Fels geprallt. Die 19-Jährige war nach rechts ausgewichen, weil ihr ein Fahrzeug zu nah an der Mittellinie entgegenkam. Sie wurde leicht verletzt, am Auto entstand Totalschaden.



Dieser Artikel wurde am 28. Juni um 9.15 Uhr aktualisiert. In einer vorherigen Version war von einem Mann die Rede, wir haben das korrigiert.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

tl/vb