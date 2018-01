Junge Kräfte rücken in Kirchenbirkig nach

Neuwahl bei den Enzian-Schützen — Neubau zusammen mit der Dorfjugend - vor 1 Stunde

KIRCHENBIRKIG - Die "Enzian"-Schützen setzen auf den Nachwuchs, im sportlichen Bereich genauso wie bei einem gemeinsamen Bauprojekt mit der Dorfjugend oder bei der erfolgreichen Mitgliederrekrutierung. Auch bei den Neuwahlen rückten jetzt junge Kräfte in verantwortungsvolle Posten nach.

Mit einem verjüngten Vorstand gehen die kirchenbirkiger Enzian-Schützen zuversichtlich in die Zukunft. Foto: privat



Trotz paralleler Termine begrüßte der Vorsitzende Christian Brütting annähernd 40 Mitglieder bei der Hauptversammlung im Vereinslokal, darunter die Ehrenvorsitzenden Gottfried Bauer und Hans Lodes, den Ortssprecher Reinhard Bauer sowie die Neumitglieder. Er freute sich, dass der Verein seit dem Bezug des Schützenhauses vor vier Jahren um 40 Mitglieder gewachsen sei, nicht zuletzt durch den Beitritt junger Leute. Dies senke auch den Altersdurchschnitt.

In den verschiedensten Rückblicken stachen neben dem Kauf der Bogen- und Festwiese, der laut Brütting den Fortbestand des Vereins sichert, und dem genehmigten Bau einer Lagerhalle zusammen mit der Dorfjugend vor allem einige sportliche Ereignisse heraus: So qualifizierten sich Anja Hübner mit dem Luftgewehr und Stefan Brütting mit dem Unterhebelgewehr C für die Bayerische Meisterschaft, Jörg Schaffer gelang dies sowohl mit dem Unterhebel C als auch mit dem Ordonnanzgewehr, wobei ihn die Sparte DSB sogar nach Hannover zur Deutschen Meisterschaft führte.

Thomas Wölfel ehrte mit Anekdoten und Rückblenden die langjährigen Mitglieder Florian und Leonie Distler, Anne Fekonia, Jessica Wohlfahrt sowie Ronny Rude für zehnjährige Zugehörigkeit, Heinz Feulner für 40 und Hans Zitzmann gar für 55 Jahre. Letzterer zähle somit zu den Urgesteinen des Vereins.

Bei den Neuwahlen, zu denen sich der Vorstand im Vorfeld intensive Gedanken über eigene Wunschkandidaten gemacht hatte, konnten sich diese meist jungen Leute bei der Abstimmung auch durchsetzen: Vorsitzender Christian Brütting, der nach vier Jahren Amtszeit derzeit etwas kürzer treten möchte und sich fortan um die Mitgliederverwaltung kümmert, wurde durch seinen bisherigen Stellvertreter Thomas Wölfel ersetzt. An dessen Stelle trat der bisherige Sportleiter Rainer Wohlfahrt als neuer Vize. Anja Hübner, erfolgreiche Luftgewehrschützin der ersten Mannschaft, folgte ihm als 1. Sportleiterin.

Neue Besetzungen

Christine Eckert, die in den vergangenen Jahren als Schatzmeisterin den Neubau des Schützenheims finanziell abgewickelt hatte, machte nach ihrer positiven Bilanz Platz für Markus Klaus, der bisher den Verein als Beisitzer unterstützte. Neue Schriftführerin wurde Kerstin Brütting, Lisa Eckert rutschte, ebenso wie Jochen Neuner, als Beisitzer ins neue Gremium. Helena Neuner, Jungstarter in der ersten Luftgewehr-Mannschaft, soll an Stelle von Jochen Neuner den Kontakt zur Jugend als zweiten Jugendwart hoch halten. Alle anderen Amtsträger wurden jeweils einstimmig im Amt bestätigt, so dass Jörg Schaffer, Stefan Brütting, Beate Herlitz, Monika Hofmann und Stefan Wölfel in gewohnter Manier weiterarbeiten können.

In seinem Schlusswort bedankte sich der scheidende Vorsitzende Brütting für den reibungslosen Wechsel.

RICHARD REINL