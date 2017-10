Junge stürzt am Eibgrat bei Spies ab

SPIES - Kletterunfall am Eibgrat: Ein 14-jähriger Jugendlicher stürzte am frühen Samstagnachmittag von einem Felsen aus etwa acht bis zehn Meter Höhe ab und verletzte sich dabei schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich.

Der Jugendliche aus dem Nürnberger Raum war mit seinem Vater an dem beliebten Klettersteig an der Hohen Reuth unterwegs, als er von einem Fels am nordöstlichen Ende neben dem beliebten Klettersteig abstürzte.

Zur Rettung des Verunglückten wurde die Bergwacht Pottenstein alarmiert. Die medizinische Versorgung, der Jugendliche erlitt mehrere Knochenbrüche, erfolgte durch den Notarzt und der Besatzung des Rettungswagens.

Anschließend transportierten die sieben angerückten Bergretter mit ihrer speziellen Ausrüstung den Verletzten mit der Gebirgstrage und Seilsicherung rund 60 Meter weit über einen steilen Hang mit Felsbrocken und weiter zu einem Waldweg.

Von dort aus wurde der Jugendliche mit dem Rettungswagen zum Nürnberger Rettungshubschrauber, der nach längerer Suche einen geeigneten Landeplatz nahe der Autobahn gefunden hatte, gefahren und in ein Krankenhaus geflogen. Unterstützend war die Feuerwehr aus Spies und Eichenstruth im Einsatz.

Erst vor wenigen Wochen wurden durch die Bergwacht Schilder am Eibgrat angebracht, die den Klettersteig in fünf Zonen unterteilen. Damit kann bei einem Unfall eine genauere Standortangabe der Unglückstelle erfolgen, denn die Suche gestaltet sich oft schwer und langwierig auf der rund einen Kilometer langen Kammlinie des Eibenfels.

UDO SCHUSTER