Junge verbremst sich und landet im Graben

Radler verletzt sich leicht am Kopf - vor 30 Minuten

GOESSWEINSTEIN - Das hätte schlimm ausgehen können, aber der junge Radler hatte Glück.

Ein 13-jähriger Radfahrer fuhr am Donnerstagnachmittag auf der Kreisstraße zwischen Windischgaillenreuth und Wohlmannsgesees bergab, verbremste sich und landete im Straßengraben.

Da er keinen Helm trug, verletzte er sich leicht am Kopf. Am Rad entstand Sachschaden in Höhe von 50 Euro.

