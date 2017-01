"Junge Wilde" des EVP boten in Höchstadt Wahnsinns-Spiel

EVP unterlag erst in der Verlängerung mit 6:7 - Mit Schwindl und Hausauer sowie dem früh gesperrten Kercs fehlte kompletter erster Sturm - vor 6 Minuten

PEGNITZ - Mit vielen Toren hatte man vor dem fränkischen Eishockey-Derby zwischen den Höchstadt Alligators und dem EV Pegnitz durchaus rechnen können. Damit, dass sie in dieser Folge fallen, aber eher nicht: In einem völlig wahnwitzigen Spiel haben sich die Ice Dogs ohne ihren kompletten ersten Sturm den ersten Punkt in der Verzahnung erkämpft, nach einer höchst unglücklichen 6:7-Niederlage in der Verlängerung.

EVP-Keeper Jens Braun stand immer wieder im Mittelpunkt des Geschehens. Foto: Ralf Rödel



Natürlich sei man jetzt Favorit auf den Bayerischen Meistertitel sei, das hat Höchstadts Spielertrainer Daniel Jun vor Beginn der Zwischenrunde von Ober- und Bayernliga gesagt. Und nachgeschoben: „Aber wir müssen jetzt aufpassen.“ Als erfahrener Eishockey-Spieler und -coach weiß Jun, dass der Favorit auch immer der Gejagte ist. Und mit dieser Rolle hatte der HEC nach zuletzt drei Siegen in Folge im fränkischen Derby gegen Außenseiter EV Pegnitz plötzlich so seine Probleme. Die Ice Dogs, die sich überraschend für diese Verzahnungsrunde qualifiziert hatten, machten dem Favoriten das Leben mit einer kompakten Defensive und schnellem Konterspiel enorm schwer und brachte den HEC an den Rande einer Niederlage. Doch am Ende rangen die Alliagtors den aufmüpfigen Underdog noch mit 7:6 nach Verlängerung nieder.

Doch der Reihe nach: Schon das erste Drittel war an Turbulenz schwer zu überbieten: Es begann für die Alligators eigentlich alles wie geplant. Nach einer relativ ausgeglichenen Anfangsphase ging der Favorit schnell in Führung. Erst tauchte Tomas Rousek in der siebten Minute urplötzlich völlig frei vor dem Tor von EVP-Goalie Jens Braun auf und schob den Puck an ihm vorbei. Nur knapp eine Minute später erhöhte Max Cejka mit einem Distanzschuss auf 2:0.

Eine scheinbar komfortable Führung für den HEC, der nun auch völlig die Kontrolle über die Partie erlangte. Selbst im Überzahlspiel hatten es die Ice Dogs schwer, an den aggressiv verteidigenden Höchstadtern vorbei ins Drittel der Alligators vorzudringen. Kein Wunder, fehlten doch bei den Gästen mit Sergej Hausauer und Markus Schwindl zwei Drittel des ersten Strums.

Doch dann kam die 13. Minute – und alles änderte sich. HEC-Verteidiger Markus Babinsky bekam direkt vor der Einwechselbank der Alligators den Schläger vom Pegnitzer Stürmer Aleksandrs Kercs an den Hals. Der Höchstadter war kurz bewusstlos und musste schließlich mit einer Trage vom Eis gebracht werden. Im zweiten Drittel kehrte er kurz auf das Eis zurück, verließ es allerdings noch während des Abschnitts wieder und wurde, weil er über starke Kopfschmerzen klagte, vorsorglich in ein Erlanger Krankenhaus gebracht. Kercs erhielt eine Spieldauersperre, so dass beim EVP nun der erste Sturm komplett fehlte.

Pegnitz musste zudem fünf Minuten in Unterzahl überstehen. Eigentlich, denn das Höchstadter Powerplay dauerte nur knapp zwei Minuten, in denen außer einem wuchtigen Distanzschuss von Ales Kreuzer keine weitere Chance heraussprang. Dann hielt Kreuzer den Pegnitzer Verteidiger Florian Müller fest und musste für zwei Minuten auf die Bank.

Die wiederhergestellte Gleichheit nutzten die Ice Dogs, und wie. Erst schob Oleg Seibel den Puck in der 17. Minute an Schnierstein vorbei zum 1:2-Anschlusstreffer ins Tor. 19 Sekunden später war Höchstadt plötzlich in Unterzahl, weil Richard Stütz für zwei Minuten vom Eis musste. Und wieder sechs Sekunden später stand es plötzlich 2:2, Christof Mendel hatte getroffen.

Innerhalb von 25 Sekunden war dieses Derby plötzlich ein komplett anderes Spiel, im Eisstadion herrschte – abgesehen vom Pegnitzer Block – kurz fassungslose Stille angesichts der sich überschlagenden Ereignisse.

Und es ging so verrückt weiter. Die größte Überraschung des zweiten Drittels war zunächst, dass es fair zuging. Nur je zwei Strafminuten verhängten die Schiedsrichter an die beiden Teams. Damit war angesichts des Verlaufs des ersten Abschnitts nicht unbedingt zu rechnen gewesen.

Packend blieb dieses Derby trotzdem und das lag auch an den aufopferungsvoll kämpfenden Pegnitzern. Den Alligators gelang es über weite Strecken nicht, Zugriff auf das Spiel zu gewinnen. Die Ice Dogs verteidigten geschickt und schafften es immer wieder, über schnelle Gegenstöße für Entlastung zu sorgen. Höchstadt versuchte es zu sehr über lange Pässe, die zu häufig beim Gegner landeten.

Dass die Pegnitzer das Spiel durch Nicolai Pleger zum 3:2 drehen konnten, war zwar überraschend, aber nur folgerichtig. Auch dass Michal Petrak noch vor Ende des zweiten Abschnittes für die Alligators wieder ausgleichen konnte, änderte wenig am Spiel.

Nur 22 Sekunden nach Beginn des letzten Drittels schockte Stefan Hagen nach Vorlage von Simon Bogner die völlig konsternierte Höchstadter Defensive erneut, der Außenseiter führte mit 4:3.

Was dann folgte war ein munteres Scheibenschießen: Der HEC drehte durch Kapitän Daniel Sikorski und Ales Kreuzer das Spiel vorübergehend wieder, nur damit Ralf Skarupa es wieder auf 5:5 ausgleichen konnte. Das 6:5 durch Kreuzer 25 Sekunden später, konterte Robin Niedermeier mit einem Schuss von der Blauen Linie.

Es stand 6:6 und das Höchstadter Eisstadion drohte, sich in ein Irrenhaus zu verwandeln. Es folgten nämlich noch Pfostenschüsse, Alleingänge aufs Höchstadter Tor (Stephan Schmidt wenige Sekunden vor dem Ende) – und dann war Schluss, Verlängerung. In der hatten sowohl Rousek als auch Sikorski Chancen auf den Siegtreffer. Den erzielte dann Patrik Dzemla in der vierten Minute der Overtime. Die erleichterten Höchstadter feierten Humba auf dem Eis, die enttäuschten Pegnitzer schlichen in die Kabine. Und der Eishockey-Wahnsinn hatte ein Ende.

ALEXANDER PFAEHLER