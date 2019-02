Jungen Neuhauser in Kirchenthumbach verprügelt

Von den zwei bis drei Schlägern fehlt jede Spur - Polizei bittet um Hinweise - vor 1 Stunde

KIRCHENTHUMBACH - Ein junger Mann aus dem Bereich Neuhaus/Pegnitz wurde am Sonntagfrüh gegen 4 Uhr bei einer Schlägerei in Kirchenthumbach verletzt. Die Übeltäter konnten entkommen.

Am Sonntag gegen 4 Uhr kam es in der Görglaser Straße in Kirchenthumbach zu einer Schlägerei. Ein 20-Jähriger aus dem Gemeindebereich Neuhaus/Pegnitz wurde aus einer Personengruppe heraus von zwei bis drei Männern geschlagen. Er zog sich hierbei leichte Verletzungen im Gesichtsbereich zu. Die bislang unbekannten Täter konnten entkommen.

Wer die Schlägerei beobachtet hat oder Täterhinweise geben kann wird gebeten, sich mit der Polizei in Eschenbach unter der Telefonnummer 09645/92040 in Verbindung zu setzen.

