Junger Bayreuther überschlug sich bei Warmensteinach

19-Jähriger war bei Regen zu schnell auf kurvenreicher Strecke unterwegs - vor 47 Minuten

WARMENSTEINACH - Wegen überhöhter Geschwindigkeit bei Regen überschlug sich ein junger Bayreuther Autofahrer am Samstagabend auf der kurvenreichen Straße von Warmensteinach nach Weidenberg. Der Fahrer und sein Beifahrer wurden bei dem Unfall verletzt.

Am Samstagabend gegen 22.50 Uhr befuhr ein 19- jähriger Skoda-Fahrer aus Bayreuth die Staatsstraße 2181 von Warmensteinach in Richtung Bayreuth. In einer langgezogenen Linkskurve verlor der junge Fahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw und überschlug sich abseits der Fahrbahn.

Der Fahrer selbst sowie sein 18-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall verletzt und mussten durch Rettungskräfte vor Ort versorgt werden. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 3600 Euro.

Da Betriebsstoffe aus dem Unfallwagen ausliefen, war die Feuerwehr Warmensteinach im Einsatz.

