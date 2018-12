Junger Pegnitzer schreibt Science-Fiction-Romane

PEGNITZ - Eine Welt voller Magie und Science-Fiction, kreiert von einem fantasievollen Geist aus Pegnitz. Daniel Raschke hat bereits in jungen Jahren in seinem Kopf Geschichten erfunden oder weitergedacht. Sein erstes eigenes Buch wurde bereits veröffentlicht und das zweite steht in den Startlöchern.

Eine Geschichte die den 24-jährigen Schriftsteller sein ganzes Leben begleitet. Jung-Autor Daniel Raschke aus Pegnitz zeigt stolz sein erstes Werk: Die Auferstehung von Atlantis. © Ralf Münch



Im November 2017 erschien das Buch "Die Auferstehung von Atlantis". Erdacht und niedergeschrieben wurde die Erzählung vom 24-jährigen Hobbyphilosoph Daniel Raschke. "Ich war schon immer ein Träumer und die Geschichte, die dahintersteckt, wurde geboren, da war ich ungefähr 13 Jahre alt", sagt Raschke.

Als junger Mann baute er sich Welten auf und erlebte in seinen Gedanken viele Abenteuer. Diese wurden immer größer, weitläufiger und des Öfteren abgeändert — der rote Faden blieb. Damit dieser Faden eine feste Struktur erhielt, entschied sich der junge Mann, alles niederzuschreiben und aus der großen Träumerei sein Hobby zu machen.

Schritt für Schritt

Der gelernte Werkstoffprüfer nutzt vor allem die Abendstunden zum Schreiben, da sei er am kreativsten. Mit 20 Jahren fing Raschke an, seine Gedanken zu konkretisieren und musste sich für eine Variante der vielen Handlungsstränge entscheiden. Allein die Option, das Buch mit einer magischen Komponente zu erweitern, fiel ihm nicht leicht und war ein längerfristiger Prozess. "Es hätte nicht viel gefehlt, es wäre komplett ohne Magie gewesen, aber etwas Fantasterei erlaubt dem Autor ein paar weitere Tricks und Tiefe", sagt er.

Inzwischen hilft ihm ein kleines braunes Lederbuch mit Drachen darauf, seine Gedanken festzuhalten. Die Notizen sind dabei in einer eigenen Schrift geschrieben. Feine Runen reihen sich aneinander. "Ich wollte die ganze Schrift, die Atlantischen Runen, noch mehr in die Bücher einbinden, aber als ich diese entwickelte, war das erste Buch bereits fertig", so Raschke.

Sein Buch erzählt die Geschichte und Zerstörung einer fortschrittlichen Zivilisation, die auf der Insel Atlantis vor zehntausend Jahren lebte. Nach dem Untergang der Insel, blieben eigentlich nur noch Mythen und Legenden – bis heute. Denn der junge Hauptcharakter Craibian stellt schnell fest, dass die bisher bekannte Geschichte von Atlantis eine ganz andere ist und die totgesagte Zivilisation teils doch noch existiert.

Gerade die Charaktere des Buchs seien eine große Herausforderung gewesen, so der Autor. Damit sich diese in seinen Gedanken und der Welt nicht irrational verhalten, habe er den Personen Teile seines eigenen Wesens gegeben. "Es gibt mehrere Persönlichkeiten, die Züge von mir erhalten haben. Wenn man einen Charakter erstellt, dann sollte man ihn zum Teil schon kennen", erläutert Raschke.

Eigenschaften des Autors

So erhielt der Hauptcharakter des ersten Buches gleich mehrere Eigenschaften des Autors. Es sei aber keine Heldengeschichte, das ist Raschke wichtig. Der Hauptcharakter ist lediglich eine Person, die eine besondere Rolle spielt.

"Die Leser des Buches sollen selber entscheiden, ob Craibian ein Held ist oder nicht", sagt Raschke. Es gebe so viele verschiedene Parteien, die jeweils ihre eigenen Interessen haben – und diese widersprechen sich.

Anfang 2019 wird der Nachfolger veröffentlicht und Band drei ist schon zu zwei Dritteln fertig. "Ich hatte mal den Plan: Ein Jahr, ein Buch. Bei Band drei wird mir das vielleicht nicht gelingen."

