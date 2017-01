Junges Blechbläsertalent tritt mit Profis auf

Der 15-jährige Maximilian Winter spielt mit studierten Musikern in der Auerbacher Pfarrkirche - vor 1 Stunde

AUERBACH/RANNA - Lampenfieber kennt Maximilian Winter nicht. Obwohl der junge Trompeter am kommenden Samstag ab 18.45 Uhr mit mehreren Profis ein Konzert in der Auerbacher Stadtpfarrkirche St. Johannes geben wird. Mit dabei ist auch Winters Privatlehrer, Michael Lindner, der das Ensemble „Clarino Consort“ leitet.

Seit vier Jahren nimmt Maximilian Winter (li.) aus Ranna Unterricht bei Profitrompeter Michael Lindner. An diesem Sonntag spielen beide mit weiteren Musikern ein Konzert in der Auerbacher Pfarrkirche. © privat



Michael Lindner stammt aus Hintergereuth, einem Ortsteil der Gemeinde Ahorntal, lebt aber in Eckersdorf bei Bayreuth. Seit vier Jahren nimmt Maxi Winter bei dem 29-jährigen Profitrompeter Privatunterricht. Der Kontakt entstand zufällig: Michaels kleine Schwester hatte damals Gesangsunterricht bei Maxis Mutter, Catherine Winter. Die Schülerin erzählte, ihr älterer Bruder Michael sei gerade mit seinem Bachelor in Trompete fertig geworden und lebe wieder daheim in Hintergereuth.

Ein Sammlerstück zum Start

„Wir sind dann mal zu den Lindners hingefahren. Meine Mama hat im anderen Zimmer Gesangsunterricht gegeben, während ich Unterricht mit Michael hatte. Seitdem bin ich bei ihm“, erzählt der 15-Jährige. Maximilian war acht Jahre alt, als er seine erste Trompete bekam. Sein Opa hatte das gute Stück, eine Olds Mendez, aus den USA mitgebracht. Maxi lernte bei Ludwig Riedhammer und wuchs auf diese Art in die Knabenkapelle hinein, wo sein Zwillingsbruder Sebastian Schlagzeug spielt.

Der junge Blechbläser ist inzwischen aufs Flügelhorn umgestiegen und spielt im Orchester erste und zweite Stimme. Auch das Spielen auf der Piccolo-Trompete beherrscht der Mittelschüler gut. Im Ensemble „Clarino Consort“ von Michael Lindner wird das junge Bläsertalent aus Ranna festliche Barockmusik spielen. Es werden außerdem Teile von Johann Heinrich Schmelzers „Aria per il Balletto a Cavallo“ zu hören sein.

Anspruchsvolles Programm

Die anspruchsvolle „Feuerwerksmusik“ von Georg Friedrich Händel, die den Trompetern mit ihren hohen Tönen viel abverlangt, wird auch zum Besten gegeben. Ebenfalls von Händel ist die „Wassermusik“: Die Formation spielt eine Suite daraus. Im Programm sind ferner Solostücke für Perkussionist Klaus Rosner an der Marimba. Ein weiteres sehr bekanntes Stück ist die „English Suite“ von Jeremiah Clarke mit dem berühmten „Prince of Denmark’s March“. Unter Lindners Leitung werden am Samstag die Trompeter René Pascal Bauer, Johannes Kellermann, Rainer Nöller und Matthias Görl musizieren. Die drei Erstgenannten haben erfolgreich ihr Trompeten-Studium abgeschlossen und leben jetzt als Berufsmusiker nicht nur für, sondern auch von der Musik. Nöller und Görl sind dagegen ebenfalls Schüler von Lindner.

Mit der Freude am Musizieren steht Winter den anderen Mitgliedern der Formation in nichts nach. „Es macht Spaß“, sagt der 15-Jährige den Nordbayerischen Nachrichten. „Ich freue mich, dass ich mitspielen darf.“ Ob er später auch beruflich etwas mit Musik machen möchte, weiß der Schüler derzeit noch nicht.

Gemeinsame Bekannte

Interessant ist, dass auch Catherine Winter, die in den USA studiert hat, eine Verbindung zu Michael Lindner hat. Bei einem Workshop in Trockau hat die Sängerin vor einiger Zeit den kanadischen Trompeter Richard Carson Steuart getroffen, der Michaels Mentor und Lehrer war. In einer Pause sah sich Steuart Maxis Olds-Mendez-Trompete an, da diese ein Sammlerstück ist. Catherine erzählte ihm daraufhin von ihrem kanadischen Freund Guy Few, der ebenfalls Trompete spielt. Der Steuart stellte fest: „Das ist mein erster Cousin! Mein Vater hat uns beiden das Musizieren auf der Trompete beigebracht!“

BRIGITTE GRÜNER