Jungtorwart hält Sieg für Auerbacher Handballer fest

Man-Anton Seiffert sichert nach Einwechslung SV08 den Heimerfolg gegen MTV Stadeln

AUERBACH - Die Landesliga-Handballer des SV 08 haben den MTV Stadeln auf Distanz gehalten. Sie gewannen mit 31:21 (16:13), hierfür genügten ihnen furiose 20 Minuten. Der nach etwa 22 Minuten eingewechselte Jugendtorhüter Max-Anton Seiffert brachte den Gegner mit teils überragenden Paraden zur Verzweiflung und versetzte die etwa 230 Zuschauer in der Helmut-Ott-Halle in Verzückung.

Auch Florian Wehner (in Blau) steuerte zum Sieg seiner Auerbacher gegen Stadeln (in Rot) einen Treffer bei. © Susanne Hess



Kein Trainer hebt nach einem Spiel üblicherweise gern einzelne Spieler heraus. Viel lieber sprechen sie von mannschaftlich geschlossenen Leistungen und vom gesamten Team. Diesmal jedoch kam Matthias Schnödt, der nach seiner Grippeerkrankung zwar auf der Bank saß, letztlich aber nicht eingesetzt werden musste, nicht umhin, seinen jungen Torhüter zu loben. "Max-Anton" lautete seine erste spontane Antwort auf die Fragen nach den Gründen für das selbst für ihn überraschend hohe Ergebnis. "Max-Anton hat spektakulär gehalten." Der Trainer lobte auch Alexander Tannenberger für ein starkes Spiel. Thomas Wilke und Maxim (Pankraz) "waren gut, beide mit ein paar kleinen Schatten, aber mit sehr viel mehr Licht", fand Schnödt.

Gleichzeitig sah er jedoch auch die selbstgemachten Probleme im Team. "Wir haben uns das Spiel lange Zeit selbst schwer gemacht, haben uns einige Fehler und überhastete Aktionen geleistet." Mehrmals war man im Angriff etwas schludrig und in der Abwehr etwas zu spät dran. Auerbach hatte in der siebten Minute zwei Tore vorgelegt und konnte diesen Vorsprung auch über längere Zeit halten, doch die Gäste aus Mittelfranken blieben im Spiel. Nachdem Michael Neumaier, den Matthias Schnödt frühzeitig in Manndeckung hatte nehmen lassen, in der 23. Minute mit seinem vierten Strafwurftreffer den Anschlusstreffer zum 13:12 erzielte, tauschte Schnödt den Torhüter aus, ein Wechsel, der sich als spielentscheidend herausstellen sollte.

"Manton!, Manton!"

Zur Begeisterung nicht nur seiner Kollegen, sondern zur großen Freude der immer lautstärker werdenden Tribüne parierte Max-Anton Seiffert einen Gästewurf nach dem anderen und ließ bis zur Pause nur noch einen Treffer zu. "Nach dem Spiel zeigte auch er sich mit seiner Leistung zufrieden. "Neun Gegentore in knapp 40 Minuten, da kann man, glaube ich, darauf aufbauen." Wie er sich denn bei den "Manton!, Manton!"-Rufen von der Tribüne gefühlt habe, beantwortete er mit deutlich weniger Worten: "Gut, ungewohnt, aber gut." Neben seiner starken Leistung trug auch die unglückliche, wenn auch berechtigte, Rote Karte gegen Stadelns Florian Kramer in der 25. Minute zur weiteren Verunsicherung der Gäste bei. Beim Stand von 16:13 wurden die Seiten gewechselt.

Thomas Wilke eröffnete die zweite Hälfte mit dem 17:13 nach etwa 40 Sekunden und manch einer hatte nun die Hoffnung, der Knoten sei endgültig geplatzt. Doch da wollten die Gäste noch einige Worte mitreden. Es dauerte zwar bis zur 36. Minute, doch plötzlich war der Vorsprung der Gastgeber wieder auf zwei Tore geschrumpft (17:15). Ungeschickte Fehlversuche, vergebene Großchancen und eine kurzzeitig weit offene Abwehr ließen den Gast wieder zurück ins Spiel. "Leider haben wir es in der Phase nicht geschafft, mehr aus unseren Möglichkeiten zu machen" ärgerte sich Michael Neumaier nach dem Spiel. "Wenn wir da den Ausgleich geschafft hätten, was wegen unserer Fehler zwar nicht verdient gewesen wäre, aber wer weiß, wie es weiter gegangen wäre."

Matthias Schnödt sah gerade in diesen Minuten den größten Wert der starken Torhüterleistung. "Max-Anton hat uns mit seinen Paraden über die schwierige Phase hinweggeholfen." Drei Minuten später konnte Neumaier, der nun immer mehr die Verantwortung suchte, von der Auerbacher Defensive und vom Torhüter jedoch gut kontrolliert werden konnte, noch einmal auf zwei Tore verkürzen (19:17), dann jedoch lief das Spiel der Gäste vollends aus dem Ruder. Auerbach nutzte nun jeden kleinen Fehler der Mittelfranken, Seiffert hielt die Bälle und Tannenberger, Wilke und Pankraz münzten sie um in Tore. Knapp elf Minuten und einen 7:1- Lauf später war das Spiel zugunsten der Blau-Weißen entschieden (26:18). Doch der SV 08 packte noch einige Treffer drauf und siegten deutlich.

SV 08 Auerbach: Kroher, Seiffert, Tannenberger (5), Schnödt, Ziegler, Eckert, Wilke (6), Herold (3), Bauer, Wehner (1), Pankraz (12/5), Kraus (1), Schalanda (3).

MTV Stadeln: Funke (1), Schüller, Michalowski (1), Neumaier (7/4), Landler (1), Tobrak, Kopatsch (1), Laser (1), Klein, Kramer (3), Scheuerer (1), Beck, Milicevic (1), Wanzek (4).

HARALD WEIDMANN