Juragruppe: "Investition ist nicht zu rechtfertigen"

Hans Hümmer weist die Forderung der Bürgerinitiative Leups zurück, die Wasserversorgungsanlage in dem Ort zu sanieren - vor 16 Minuten

PEGNITZ/LEUPS - Die Bürgerinitiative "Pro Leupser Quellwasser" hat im Januar Bürgermeister Uwe Raab (SPD) einen umfangreichen Fragenkatalog zukommen lassen. Raab bat daraufhin die Verantwortlichen des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Juragruppe, um Beantwortung der Fragen. Die Antworten liegen den Nordbayerischen Nachrichten nun vor.

Die Leupser fordern den Erhalt ihrer eigenen Wasserversorgung. Die Bürgerinitiative legte Bürgermeister Uwe Raab einen Fragenkatalog vor. Die Antworten der Juragruppe liegen nun vor. © Ralf Münch



Die Bürgerinitiative (BI) wollte Informationen zu Grundstücken und Eigentum. Der Werkleiter des Zweckverbandes, Hans Hümmer, nahm dazu Stellung: "Die Grundstücke wurden mit Stadtratsbeschluss der Stadt Pegnitz vom 20. September 2017 an die Juragruppe übertragen. Die Juragruppe ist ein kommunaler Zweckverband, dem durch die Stadt Pegnitz die kommunale Pflichtaufgabe der Wasserversorgung übertragen wurde. Das Vermögen ist somit öffentliches Vermögen, das im Eigentum der Verbandsmitglieder steht."

Zur Ringleitung erklärt Hümmer, diese solle versorgungsichere Strukturen in Leups schaffen. Zeitgleich könne mit ihr die Versorgungssicherheit in weiteren Teilbereichen des Versorgungsgebietes der Juragruppe, insbesondere in der Stadt Pegnitz, erhöht werden. "Weiter können Energieeinsparungen bei der Belieferung von Troschenreuth und Auerbach generiert werden. Diese sind jedoch nicht ursächlich für den Ringleitungsbau."

"Gläserner Versorger"

Zu den Wasserproben informiert Hümmer: "Dem Gesundheitsamt werden in der Regel nur die Reinwasserbefunde zugestellt. Rohwasserbefunde werden im Rahmen der Eigenüberwachungsverordnung an das Wasserwirtschaftsamt übermittelt, da dieses für die Gewässeraufsicht zuständig ist. Als gläserner Versorger veröffentlichen wir unsere Untersuchungsbefunde. Diese können im Internet jederzeit nachgesehen werden."

Etliche Rohwasserbefunde seien auch dem Gesundheitsamt Bayreuth zugestellt worden. Untersuchungsbefunde aus der Vergangenheit seien Vertretern von Leups zur Einsicht vorgelegt worden. "Die Verbesserung der Qualität des Leupser Wassers und dass dieses nicht gechlort werden musste, konnte bisher nur durch den Einbau mehrerer technischer Einrichtungen erreicht werden."

Auch zum Gutachten stellte die BI Fragen. Dieses könne jederzeit eingesehen werden und sei bei der Bürgerversammlung in Leups durch den Gutachter umfassend dargestellt und erläutert worden, so Hümmer.

Fragen zur Förderung gab es ebenfalls. Wie kaum ein anderes Projekt sei das zu Grunde liegende Programm in den Sitzungen der Verbandsgremien vorgestellt worden. "Sehr oft hat die Presse darüber berichtet." Es handele sich um das bayerische Förderpilotprojekt "Interkommunale Zusammenarbeit".

Der Freistaat Bayern habe für die Anbindung an das Zentralnetz der Juragruppe einen Förderbetrag von 500 000 Euro in Aussicht gestellt.

Ausreichend dimensioniert

Gefördert würden nur technisch vollwertige Verbundlösungen. "Ein Leitungssystem muss ausreichend dimensioniert sein und eine ständige Wasserführung/Wasserfluss aufweisen. Eine leerstehende Leitung, die nur im Notfall in Betrieb genommen werden soll, ist nicht förderfähig."

Durch Urteil des Verwaltungsgerichtes Bayreuth sei einem Leupser Landwirt die Befreiung vom Benutzungszwang erteilt worden. Das beantragte Befreiungsvolumen wurde mit 4000 bis 5000 Kubikmeter quantifiziert. "Wegen dieses Rechtsanspruches muss die zukünftige Verbrauchsmenge und der notwendige Versorgungsbedarf von Leups, nach Wegfall dieses Befreiungsanspruches, mengenmäßig betrachtet werden."

Die BI fragt, woher die plötzliche Erhöhung des Wasserpreises von 1,80 Euro auf 2,20 Euro in 2018 komme. "Die Juragruppe hat nie beabsichtigt, den Wasserpreis zu erhöhen", so Hümmer. Wahrscheinlich sei die Juragruppe in der Lage, diesen Preis noch deutlich länger zu halten.

"Wir können uns nur erklären, dass man verwechselt hat, dass die Abwassergebühren der Stadt Pegnitz um 40 Cent erhöht wurden. Die hat man wahrscheinlich in den Emotionen auf die effizient arbeitende Juragruppe übertragen. Wenn dies so wäre, ist dies schlichtweg eine Verwechslung", betont der Werkleiter der Juragruppe.

Fragen zu den Kosten

Auch zu den Kosten für eine Sanierung stellte die Bürgerinitiative Fragen. Die Antwort von Hümmer: "Wollte man die Anlage Leups nach 60 Jahren Betriebsdauer weiterführen, wären unseres Erachtens und nach der fachlichen Ansicht von Planern eine solche Investitionssumme als Minimum notwendig." Mit einer notwendigen Sanierung habe man sich bereits seit 2012 umfassend beschäftigt. "Entscheidungen hierüber konnten wegen der Rechtsunsicherheit des volumengroßen Befreiungswunsches eines Leupser Landwirtes eben nicht getroffen werden."

Der Wasserzweckverband Juragruppe könne gegenüber der restlichen Solidargemeinschaft von zirka 99,5 Prozent – die Leupser Abnahmemenge betrage etwa 0,5 bis 0,6 Prozent der Juragruppenfördermenge – eine Investition in eine Anlage Leups, die keine Zukunftsfähigkeit garantiere und einen Kostenfaktor von Minimum einer Million Euro an Investitionen verursache, nicht verantworten, betont der Werkleiter.

"Dann eventuell noch zusätzlich rechtfertigen zu müssen, wie sich dies manche erträumen, dass für die Versorgungssicherheit von Leups dann trotzdem eine Ringleitung für über zwei Millionen Euro gebaut werden sollte und dabei auf einen Zuschuss von 500 000 Euro verzichten werden könnte, ist für die Juragruppe und der von ihr versorgten Solidargemeinschaft definitiv nicht möglich", sagt Hans Hümmer.

HANS-JOCHEN SCHAUER