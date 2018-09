"Juragruppe liefert unberührtes Wasser sehr hoher Qualität"

Werksleiter Hans Hümmer nimmt klare Stellung zur Diskussion um Anlagenstandort in Leups - vor 2 Stunden

PEGNITZ/LEUPS - Trockau hat eine eigene Anlage zur Wasserversorgung. Leups würde seine Anlage gerne behalten, soll aber an die Ringleitung der Juragruppe angeschlossen werden. Die NN fragten Werkleiter Hans Hümmer, nach dem Unterschied.

In Trockau (Bild) wird das Wasser aus eigenen Quellen gefördert. In Leups würde man auch gerne autark bleiben. Es gibt Protest gegen einen Anschluss an eine Ringleitung der Juragruppe. Die Juragruppe argumentiert damit, dass die Leupser Anlage sich nicht ausreichend ertüchtigen lässt. © Juragruppe



Herr Hümmer, in Leups wird man nicht müde, um den Erhalt der eigenen Anlage zur Wasserversorgung zu kämpfen. Warum beharrt die Juragruppe auf dem Leupser Anschluss an die Ringversorgungsleitung?

Hans Hümmer: Wenn in den späten 1980er Jahren die Stadt Creußen über Lindenhardt über eine Ringleitung an das Zentralnetz der Juragruppe angeschlossen worden wäre, dann hätte diese Leitung direkt an Trockau vorbei geführt und dann wäre der Ort Trockau auch ans Hauptnetz abgeschlossen worden. Nachdem sich diese Pläne durch den Austritt Creußens aber zerschlugen, kam es zur jetzigen Lösung.

Ich erinnere daran, dass die Insellösung Trockau auf der Basis von ausreichender Menge und Qualität eine andere Versorgungssicherheit als die Leupser Versorgung aufweist. So sicherte sich die Stadt Pegnitz in den späten 1920er Jahren die fraglichen Quellen im Lindenhardter Forst wegen der vorherrschenden Ergiebigkeit zur Deckung des zunehmenden Wasserbedarfs in der Stadt Pegnitz. Da im Zuge des Baus der A 9 die damalige Versorgung von Trockau zerstört wurde, enteigneten die Nationalsozialisten 1937 die Stadt Pegnitz, um für die Trockauer die Wasserversorgung wieder zu gewährleisten. Erst im Zuge der Eingemeindung kamen die Quellen wieder zu Pegnitz.

Der Pegnitzer Stadtrat Hans Hümmer ist Werkleiter der Juragruppe. © F.: Jenß



Ist die Historie der Wasserherkunft der einzige Grund für die heutige Situation?

Hans Hümmer: Nein. Als kommunal bestellter Wasserversorger stehen wir in der Pflicht, Versorgungsmenge und Qualität sicher zu stellen. Dies sehen wir mit dieser Anlage in Leups für die Zukunft nicht mehr gewährleistet. Und es kann eben selbst durch erhebliche Investitionen in die Ertüchtigung der Leupser Anlage auch nicht erreicht werden. Zudem muss das Wasser aufbereitet werden. Wegen seines niedrigen PH-Wertes muss Kalk zugegeben und wegen zeitweiser Belastungen beim Rohwasser muss es vor der Verbraucherabnahme permanent über eine UV-Entkeimungsanlage geführt werden.

Böse Stimmen unterstellen, die vermeintliche Bevorzugung Trockaus habe etwas mit dem Wohnort des Werkleiters zu tun . . .

Hans Hümmer: . . . was völliger Unsinn ist, denn bei Austritt von Creußen, und als 1995/96 die Ringleitung in Betrieb ging, war ich noch kein Werkleiter. Als damaliger Verbandsrat habe ich an einer einstimmigen Entscheidung der Juragruppengremien teilgenommen, die alternativlos war. Es ist auch nicht so, dass die Situation in Leups auch und gerade wegen der Einwendungen und Wünsche der Bewohner nicht eingehend geprüft worden wäre. 2013/14 wurden umfassend die baulichen Notwendigkeiten festgestellt, wie, mit welchem Aufwand und ob die Quellanlage in Leups weiter verwendet werden soll. Die Verbandsversammlung der Juragruppe, in der ich keinen Sitz und keine Stimme habe, hat dreimal seit 2016 einstimmig, nachvollziehbar und begründet den Anschluss an das Zentralnetz der Juragruppe beschlossen.

Als Juragruppe sind wir besonders dankbar und stolz darauf, dass wir unseren Abnehmern ein vom Menschen völlig unberührtes Wasser mit sehr hoher Qualität über drei unabhängige leistungsfähige Brunnen anbieten können. Das ist nach den erlebten fast Niederschlags-losen Monaten dieses Sommers ein großer Segen für unsere Menschen in dieser Region. Für Leups bedeutet dies folglich eben auch höchste Versorgungssicherheit für die Zukunft.

Wie steht es bei der Juragruppe eigentlich um die Zufriedenheit der Abnehmer?

Hans Hümmer: Von der Juragruppe werden sieben Brauereien, davon sechs aus dem Zentralnetz, beliefert. Wenn es Beschwerden über die Qualiät des Bieres gäbe, wüssten wir davon. Besser als mit einem Produkt, das nach einem Reinheitsgebot hergestellt werden muss, kann man Qualität nicht darstellen.

HANS VON DRAMINSKI