Juragruppe muss nicht nur an A9 viel investieren

Autobahn-Parkanlage nördlich von Weiglathal wird ein kostspieliges Großprojekt

PEGNITZ - Kommt an der Autobahn zwischen Weiglathal und Spänfleck eine neue große Parkanlage mit WCs und Duschen vor allem für Lastwagenfahrer, dann wird auch die Juragruppe investieren müssen.

Nahe der gemeindeverbindung nach Lindenhardt soll der neue Rastplatz an der A9 nördlich von Weiglathal entstehen. © Reinl



Laut Werkleiter Hans Hümmer laufen konkrete Verhandlungen zwischen Juragruppe und der Autobahndirektion Nordbayern. Das sagte er bei der jüngsten Verbandsversammlung. Das Investitionsvolumen für den notwendigen Bau einer Wasserleitung betrage rund 1,1 Millionen Euro. Dazu sei bereits eine Vereinbarung mit der Autobahndirektion Nordbayern ausgearbeitet worden. Diese soll ratifiziert werden, wenn der Beschluss für das Planfeststellungsverfahren gefasst worden ist.

Weitere Investitionsmaßnahmen werden laut Hümmer aktuell von benachbarten Versorgern auch im Rahmen des Förderprojektes Interkommunale Zusammenarbeit geplant und realisiert. Durch den Anschluss an das Leitungsnetz der Juragruppe schaffen sich die Gemeinden ein zweites Standbein für die eigene Wasserversorgung. Werkleiter Hümmer geht in seinem Bericht davon aus, dass sich die Wasserabgabe in einem dann erweiterten Versorgungsgebiet um rund 120 000 Kubikmeter steigern werde.

Start mit Investitionen

Im Jahr 2016 sei vor allem die bauliche Umsetzung des Förderprojektes Interkommunale Zusammenarbeit mit großen Investitionen begonnen worden. Fertiggestellt wurden die Drosendorf-Voitmannsdorfer Gruppe und die Wasserversorgungseinrichtung Langenloh. Auch die Neubaumaßnahmen im Bereich der Köttweinsdorfer Gruppe seien vergangenes Jahr mit spürbaren Abschnitten begonnen worden. Hümmer nannte die Leitungen von Langeloh nach Burg Rabenstein, von dort nach Eichenbirkig und weiter nach Oberailsfeld. Die restliche Abwicklung der Erweiterungsmaßnahmen war für dieses und das nächste Haushaltsjahr vorgesehen. Die Gesamtkosten der Erweiterung werden sich auf rund sieben Millionen Euro belaufen.

Auch für das laufende Jahr rechnet Werkleiter Hans Hümmer mit einem ausgeglichenen Geschäftsergebnis. Die bestehenden Vertragslagen, die bereits in Gang gesetzten Projekte und die schon erhaltenen Beauftragungen würden diese Prognose nähren.

Auch für die Folgejahre könne aufgrund der dargestellten Erweiterungen des Verbandsgebiets und der zunehmenden Abgabe an Wassergäste mit gebührendeckenden Ergebnissen gerechnet werden, ohne den Wasserpreis anheben zu müssen.

MICHAEL GRÜNER