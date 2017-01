Jürgen Horn aus Vorderkleebach startet als Model in New York durch

VORDERKLEEBACH - Jeden Tag Workouts, 20 Minuten Meditation und eine gesunde Ernährung – Jürgen Horn investiert viel, um erfolgreich zu sein in einem Business, in dem es so viele Bewerber wie Sand am Meer gibt. Der 27-Jährige hat große Ziele: Er möchte eines der bekanntesten Männer-Models werden.

Bei seiner Arbeit hat Jürgen Horn unter anderen Star-Fotograf Bruce Weber und Top-Model Bella Hadid kennengelernt. Das Bild zeigt ihn mit den beiden bei einem Dior-Dinner. © privat



Der Lebenslauf von Jürgen Horn klingt wie eine filmreife Geschichte: Raus aus dem Dorf Vorderkleebach bei Trockau, hinein in die Welt der Shootings, Fashion-Weeks und Stylisten. Mit 23 Jahren hat er den „bis zur Rente sicheren Job“ bei KSB in der Montage gekündigt, um für drei Monate nach Südkorea zu reisen: Der erste Auslandseinsatz als Model wartete.

Jürgen „Jules“ Horn aus Vorderkleebach lebt in den USA und ist hauptsächlich als Foto-Model tätig © privat



Das ist nun drei Jahre her, seitdem hat sich viel verändert, unter anderem der Wohnort. „Angefangen habe ich bei einer Agentur in München und bis Ende 2014 habe ich in Deutschland gelebt. Zwischendrin war ich mal in Mailand zum Modeln und danach ging es für mich acht Wochen nach Singapur“, erzählt der 27-Jährige. Danach hat Horn eine neue Agentur in Hamburg gefunden, 2015 war er zum ersten Mal in Los Angeles und lebt nun seit vergangenem Mai mit einem Kumpel in einem Apartment in Downtown Manhattan, New York.

Horn ist bei sechs Agenturen gemeldet, die weltweit aktiv sind. Er war schon für viele Magazine vor der Kamera gestanden. Zu seinen Kunden gehörten 2016 Desigual, das V-Magazine, Bottega Veneta und Thomas Maier. Er lief auf der Fashion Week in New York und stand vor der Kamera berühmter Fotografen wie Bruce Weber, Hans Feurer und Tony Durant. Bei einem Dior-Dinner traf Horn das bekannte amerikanische Topmodel Bella Hadid.

Der gebürtige Bayreuther hat inzwischen gelernt, wie der Hase in dem Business läuft. Sein Ziel war aber immer New York. „Da ist der größte Markt, da sind die meisten Agenturen, die besten Produktionen und die renommiertesten Fotografen“.

Der Wechsel in die USA klappte nicht problemlos: Horn fand monatelang keine Agentur, die ihn in den Staaten vertreten wollte. Wie so oft in diesem Geschäft halfen ihm seine Beziehungen weiter, in diesem Fall der amerikanische Fotograf Bruce Weber, bei dem er im Vorhinein ein Shooting hatte. „Mein Booker (Anm. d. Red.: Agent) hat auf der Seite der Agentur ein Foto von mir gepostet, dann kam Weber und wollte ein Shooting mit mir machen.“ Schlussendlich hat der Star-Fotograf, der für Calvin Klein und Abercrombie & Fitch Kampagnen gemacht hatte, den Vorderkleebacher an eine Agentur vermittelt.

Diese Aufnahme entstand während eines Heimatbesuchs von Jürgen Horn in der Redaktion der Nordbayerischen Nachrichten. © Annika Braun



Weber ist für den 27-Jährigen eine „lebende Legende mit einer wahnsinnigen Aura und Energie.“ Seitdem Weber ihn im April in Verbindung mit der Agentur gebracht hat, läuft es für das Foto-Model. Dennoch ruht er sich auf seinem Erfolg nicht aus und arbeitet hart an sich. „Ich bin nie zufrieden mit mir selbst, es gibt immer etwas zu verbessern. Ich will jeden Tag die beste Version von mir selbst sein. Das ist eine Eigenschaft, die mich vorantreibt“, sagt er.

Nicht zu viele Partys

Auch wenn es keine Pflicht ist, achtet Horn auf seine Ernährung: Er kocht selbst nach Rezepten aus dem Internet und probiert gerne Neues aus – seit einigen Wochen ernährt er sich überwiegend vegan, auch wenn das ein oder andere Mal Fisch oder Ei nicht fehlen dürfen. Zu viele Partys sind tabu, ein verschlafenes Aussehen kann sich das Model nicht leisten. „Aber ich gehe gerne mit meinen Freunden in New York in ein Restaurant oder eine Bar, langweilig wird mir nicht“, erzählt er.

Seinen Hauptwohnsitz hat er wegen seiner Krankenversicherung weiter in Vorderkleebach angemeldet. Und er freut sich jedes Mal, wenn er zu Hause sein darf, denn dort wartet sein Hund auf ihn, dessen Pflege inzwischen der Vater übernommen hat. „Unser Chihuahua springt mich immer zur Begrüßung an und danach heißt es für mich meistens drei Tage nichts tun“.

Keine Nacktfotos

Wenn die Agentur ihm einen Kunden vermittelt, muss er als Selbstständiger den Auftrag meist annehmen und sich nach dessen Wünschen richten. „Ich sage es mal so: Der Booker ist meine Tür: Er besorgt mir die Arbeit. Ob ich dann durch die Tür gehe und ich nochmals gebucht werde, hängt ganz an mir. Deshalb versuche ich immer freundlich und offen für alles zu sein. Im Prinzip musst du dein eigener Booker sein, das sagen auch die Branchen-Kenner.“

Dennoch gibt es Grenzen für Jules Horn: Die Nacktfotografie ist ihm noch fremd, außerdem würde er sich nicht die Haare abrasieren – „außer die Gage stimmt. Spaß beiseite, da müsste ich mir ein komplett neues Portfolio erstellen, das ist zu aufwendig.“

Nicht dauerhaft festlegen

Im Februar ist Mens Fashion Week in New York, da soll er wieder dabei sein, wenn es nach seinem Agenten geht. Dauerhaft auf einen Job möchte er sich aber nicht festlegen – es kann immer etwas Größeres um die Ecke kommen.

Horn will länger in New York bleiben und weiter Karriere machen. „Ich setze mir meine Ziele immer hoch: Ich möchte eines der besten Männer-Models werden. Mal gucken, ob das funktioniert.“ Denn das habe viel mit Glück zu tun, trainieren und sich gut ernähren würden die meisten Models.

„Ich möchte einzigartig sein“

Er orientiert sich an der Karriere einiger Models, ein Vorbild hat er aber nicht. „Ich möchte nicht mit anderen verglichen werden. Ich möchte nicht so ähnlich sein wie andere, ich möchte einzigartig sein und Dinge machen, die vorher noch nicht da waren.“ Ellenbogen ausfahren gilt dabei für ihn nicht, den Konkurrenzkampf hat er aufgegeben. „Jeder gibt alles, jedes Model ist einzigartig. Solange ich glücklich bin, interessiert es mich auch nicht, was andere von mir denken“.

Sein Motto lautet „Everything happens for a reason“ („Alles passiert aus einem Grund“). Er glaubt an Karma und daran, dass man für harte Arbeit belohnt wird. So wie es momentan bei ihm der Fall sei.

115.000 Follower auf Instagram hat Horn derzeit, fast täglich postet er Fotos. Entweder von Shootings oder Selfies. Auch Impressionen aus New York und von seinen Reisen können seine Fans auf seinem Profil sehen. Der Auftritt im Netz ist enorm wichtig: „Social Media gehört zum Business und ich benutze es als Tool, um mich selbst zu vermarkten. Ich lebe aber nicht im Social Media.“

Die Profile auf Instagram oder der Account bei Snapchat werden von ihm betreut, Horn liest alle Nachrichten selbst. Er antwortet aber nicht immer, Nachrichten wie „Ich liebe dich“ ignoriert er. Jules Horn lacht: „Was soll ich darauf antworten? Ich dich auch?“. Mehrmals pro Woche bekommt er solche Zuschriften, egal ob auf Instagram oder Snapchat. Wer aber etwas Vernünftiges schreibe, bekäme auch eine Antwort.

ANNIKA BRAUN