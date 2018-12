Jürgen Meyer übernimmt Auerbacher Kobau-Markt

Betzensteiner Firmenchef kauft Gebäude — Vertrieb für Natursteine — Verhandlungen mit Mietinteressenten - vor 1 Stunde

AUERBACH - Von Ruhe zwischen den Jahren keine Spur: Im bisherigen Kobau-Markt geben jetzt Handwerker mit ihren Bohrhämmern den Ton an. Der schwer erkältete Betzensteiner Firmenchef Jürgen Meyer sitzt am Lenker seines Gabelstaplers und hebt eine schwere, industriegelbe Hubarbeitsbühne von der Ladefläche eines Anhängers. "Die brauchen wir für Ausbau- und Ausbesserungsarbeiten."

Der Auerbacher Kobau-Markt steht künftig unter neuer Leitung. Dort hat jetzt der Betzensteiner Firmenchef Jürgen Meyer (Bild) das Sagen. Hier im Außengelände wurden bereits Ausstellungsmaterialien seines Gartenbau-Unternehmens angeliefert. © Foto: Frank Heidler



Der Auerbacher Kobau-Markt steht künftig unter neuer Leitung. Dort hat jetzt der Betzensteiner Firmenchef Jürgen Meyer (Bild) das Sagen. Hier im Außengelände wurden bereits Ausstellungsmaterialien seines Gartenbau-Unternehmens angeliefert. Foto: Foto: Frank Heidler



Trotz gegenteiligem Kunden-Hinweisschild ("Vom 20. Dezember bis 2. Januar geschlossen") steht die bald gewesene Kobau-Chefin Sabine Schübel im Gebäudeinneren an der Kasse und steuert den Abverkauf der Waren aus ihrer Familienfirma Kormann. "Ich habe das Unternehmen von meinem Vater übernommen."

Seit 20 Jahren war hier ihre Arbeitsstelle als Selbstständige. Künftig wird Schübel Angestellte der Betzensteiner Firma TRH Meyer GmbH. Und bleibt in diesem Gebäude.

Der Käufer des Kobau-Marktes Jürgen Meyer erklärt: "Alle fünf Angestellten haben Angebote erhalten, bei mir weiter zu arbeiten. Mindestens vier wollen das auch tun."

Das Gesamtobjekt mit seinen beiden großen Hallen hat insgesamt 2400 Quadratmeter Grundfläche. Die Grundstücksfläche umfasst 15 000 Quadratmeter. Ein Teil der bisherigen Verkaufsfläche des Kobau-Marktes wird in diesen Tagen zwischen Weihnachten und Silvester von einer handvoll Arbeiter der Firma Meyer abgetrennt. "Da kommt die Verkaufsfläche für unseren eigenen Vertrieb von Naturstein und Fließen hin."

Auch der Baumarkt selbst soll "weiter geführt werden". Daran hätte der Grossist Bauspezi allergrößtes Interesse. Im rückwärtigen Teil des Gebäudes entsteht noch ein eigenes Büro samt Toiletten.

Längst ist Meyer mit potenziellen Mietern zur Nutzung der frei gewordenen Flächen im Gespräch. "Ich habe mehrere Interessenten." Spätestens für März kündigt er eine Neueröffnung an. "Ich habe schon mehrere Aufträge für Januar an Land gezogen."

Um seinen künftigen Auerbacher Kunden etwas bieten zu können, hat er schon "mehrere Lastzüge" mit Materialien von Betzenstein nach Auerbach fahren lassen.

Der Firmenstammsitz in Betzenstein platze aus allen Nähten. Dort bestehe aber keinerlei Erweiterungsmöglichkeit. Deshalb ist Meyer schon länger auf der Suche nach Alternativen. Allerdings seien ihm in Oberfranken immer wieder "Steine in den Weg gelegt worden".

So hatte er für Bronn vor einem halbem Jahr einen Bauantrag bei der Stadt Pegnitz für ein Natursteinlager gestellt. Auf den Bescheid darüber wartet er noch heute.

Deshalb kam ihm der Auerbacher Kobau-Markt wie gerufen. Ein Teil der Gebäudefläche soll nach wie vor als Lager genutzt werden. Um sich das umständliche Auf- und Abbauen von Gerüsten sparen zu können, will Meyer jetzt die Hubarbeitsbühne einsetzen. "Das Gebäude ist relativ gut in Schuss." Auch auf der Fläche im Außenbereich seien noch verschiedene Ausbesserungsarbeiten nötig. Aktuell sammelt sich stellenweise in Vertiefungen das Wasser.

Mit weit ausholender Armbewegung deutet Jürgen Meyer zum Hang Richtung Grundstücksgrenze: "Dort soll Schüttgut gelagert werden." Also Split und Frostschutz.

Beste Entwicklungschancen

Für einen Baumarkt in Auerbach sieht Meyer beste Entwicklungschancen. Das sei ihm auch von zahlreichen Kunden bestätigt worden. "Die Auerbacher wünschen sich einen Baumarkt." Auch aus Pegnitz oder Betzenstein sei ihm Kundeninteresse signalisiert worden. "Das kann wirklich funktionieren."

Verwaltet werden soll das Objekt künftig von einer Betreibergesellschaft. Diese muss aber erst noch gegründet werden. Um die Investitionen ist ihm nicht bange. "Wir haben ausreichend Rücklagen gebildet, um eine Finanzierung auf die Beine zu stellen."

Falls der Erfolg mit dem neuen Nutzungskonzept auf sich warten lässt, könnte Meyer mit einer Alternative aufwarten: "Die Stadt könnte sich hier auch die Schaffung von Wohnbebauung vorstellen."

Endgültige Entscheidungen mit Nutzungsinteressenten soll es erst nach dem 14. Januar geben.

Die Betzensteiner Firma TRH Meyer GmbH hat sich auf "Transport, Reparatur und Handel" spezialisiert. Diese beschäftigt 19 Mitarbeiter. Zum Fuhrpark gehören zehn Bagger und zehn Radlader. Angeboten werden Dienstleistungen wie Baggerarbeiten, Winterdienst, Pflasterarbeiten, aber auch "professionelle Gartengestaltung". Laut Eigenwerbung hat die Firma Meyer "Kunden in ganz Süddeutschland". Die hauptsächlichen Einsatzgebiete sind aber in den Landkreisen Bayreuth, Nürnberger Land und den Nachbarlandkreisen.

FRANK HEIDLER fh