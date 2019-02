Justizakademie trauert um Robert Hippler

PEGNITZ - Robert Hippler, langjähriger Leiter der Pegnitzer Justizakademie, ist im Alter von 68 Jahren gestorben. Nach seiner Zeit in Pegnitz war Hippler nach Bayreuth gezogen, "weil dort das Leben halt doch ein wenig mehr pulsiert."

Robert Hippler ist verstorben. Foto: Fuchs



Hippler begann seine Karriere 1982 als Rechtspflegeranwärter beim Amtsgericht Augsburg, nachdem er zuvor bei der Deutschen Post und der Bundeswehr gearbeitet hatte. In Augsburg war er von 1985 bis 2001 als Rechtspfleger, Urkunds- und Kostenbeamter, Unterabteilungsleiter in Zwangsvollstreckungssachen sowie Gerichtsvollzieherprüfungsbeamter tätig.

Im Jahr 2001 wurde Hippler an die Bayerische Justizschule Pegnitz versetzt, wo er 2002 zum stellvertretenden Schulleiter bestellt wurde. Von 2008 bis zum Eintritt in den Ruhestand Ende August 2017 war er Leiter der Justizschule, die später zur Bayerischen Justizakademie erhoben wurde.

Hippler war auch Dozent an der Fachhochschule für Rechtspflege von Starnberg, die bald nach Pegnitz umziehen soll. Zum Berufs-Pegnitzer ist der gelernte Schwabe aber nicht geworden, sagte er in einem Interview anlässlich seines Ruhestandes. "Aber ich fühlte mich hier sehr wohl. Ich schätze hier vor allem die Hilfsbereitschaft und den Respekt voreinander."

Nach seiner Zeit in Pegnitz zog Hippler nach Bayreuth. "Weil dort das Leben halt doch ein wenig mehr pulsiert." Er wollte dort sein Soziologiestudium wieder aufnehmen. Ab und zu sah man Robert Hippler noch in Pegnitz, war er doch hier auch in einer Männersportgruppe aktiv.

