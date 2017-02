Der Creußener David Schnödt aus dem Landgasthof Freiberger in Schnabelwaid hat beim Wettbewerb der Köche und Servicefachkräfte an der Berufsschule Pegnitz den Sieg davongetragen und sich so für den Achenbachpreis auf Bayernebene qualifiziert. Er verwies Marcel Krems aus dem Waischenfelder Ortsteil Heroldsberg („Kaiseralm“ Bischofsgrün) und Wallace Salanje („Hallermühle“ Weidenberg) auf die Plätze. Im Service gewann Alexandra Neubeck („Aparthotel Frankenwald“ Steinwiesen) vor Maximilian Schmitt („Stempferhof“ Gößweinstein) und Maria Barde („Oskar“ Bayreuth).