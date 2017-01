Kalthenthaler Wehr ehrte Aktive für 40-jährige Treue

Tradition des Pfingstfests wird auch dieses Jahr gepflegt — Stadt ermöglichte die Anschaffung neuer Schutzstiefel - vor 2 Minuten

KALTENTHAL - Für 40 Jahre aktive Dienstzeit in der Wehr Kaltenthal sind Fritz Arnold und Thomas Matzke geehrt worden. Sie erhielten bei der Hauptversammlung des Vereins eine Urkunde, das Ehrenzeichen und einen Geschenkkorb.

KBI Stefan Steger (v.l.) und Bürgermeister Uwe Raab ehrten Thomas Matzke und Fritz Arnold. Marco Arnold und Norbert Weber gartulierten. © Foto: privat



Der Erste Bürgermeister der Stadt Pegnitz, Uwe Raab (SPD), und Kreisbrandinspektor (KBI) Stefan Steger übernahmen die Auszeichnung der beiden Jubilare. Neben Ehrenvorsitzendem Rudi Adler und Ehrenmitglied Wolfgang Kendziora waren zu der Versammlung im Kaltenthaler Feuerwehrhaus auch 18 aktive Feuerwehrmitglieder sowie zwei Jugendliche gekommen.

Kleines Plus erwirtschaftet

Kassier Daniel Mannschedel berichtete über die Ein- und Ausgaben im vergangenen Jahr, in dem ein kleines Plus erwirtschaftet werden konnte. Kommandant Norbert Weber ließ die technischen Ereignisse Revue passieren und gab einen Ausblick auf 2017. So werden einige Aktive heuer wieder an der Leistungsprüfung teilnehmen. Zur Stärkung der Zusammenarbeit wird es außerdem erneut zwei Gemeinschaftsübungen mit der Feuerwehr Büchenbach geben.

Der Verein in Kaltenthal habe derzeit 46 Mitglieder – davon 28 im aktiven Dienst und zwei Jugendliche unter 18 Jahren, berichtete Weber weiter. In diesem Jahr seien insgesamt neun Übungen angesetzt — zwei davon eben mit der Partnerwehr in Büchenbach.

Kommandant Norbert Weber bedankte sich bei der Stadt Pegnitz für die finanziellen Zuschüsse im vergangenen Jahr, unter anderem konnten dadurch neue Schutzstiefel angeschafft und der Unterhalt des Fahrzeugs bestritten werden.

Dank an alle Helfer

Vorsitzender Marco Arnold informierte derweil über das gesellschaftliche Leben der Wehr und bedankte sich bei allen Helfern, die dazu beigetragen hatten, dass das alljährliche Pfingstfest wieder zu einem vollen Erfolg wurde. Die ökumenische Andacht am Pfingstsonntag ist mittlerweile bereits Tradition im Ort und soll auch heuer wieder so in das Pfingstfest integriert werden.

Rückschau in Bildern

Die Feste in der Umgebung seien ebenfalls zahlreich besucht worden. so Arnold. Im Herbst gab es ein Weinfest im Feuerwehrhaus mit Live-Musik. Zum Jahresabschluss trafen sich viele Kaltenthaler zu einer Advents- und Nikolausfeier im Feuerwehrhaus, bei der die Kleinen vom Nikolaus mit Süßigkeiten beschenkt wurden. Den Abschluss bildete eine Silvesterfeier. Nach seinem mündlichen Bericht präsentierte Arnold noch eine kleine Rückschau in Bildern.

nn