Kamel Kalle macht Nilpferd Amanda Dampf

Eines der Nachwuchstalente im Bauchreden kommt aus Auerbach — Martin Wagner hat Bühnenpremiere - vor 17 Minuten

AUERBACH - Wer hat im Franken-Fasching nicht schon über die Sprüche von Nilpferd Amanda gelacht? In Auerbach hat Amanda nun ernst zu nehmende Konkurrenz bekommen: Kalle, das Kamel.

Hatten auf der närrischen Bühne die Lacher auf ihrer Seite: Martin Wagner mit seiner Kamel-Handpuppe Kalle. Foto: Brigitte Grüner



Martin Wagner ist quasi der Kameltreiber, oder besser gesagt: der Mann, der Kalle seine Stimme leiht. Nicht offensichtlich, denn der 20-Jährige ist ein so genannter Bauchredner. Wenn er sich auf der närrischen Bühne mit Kalle unterhält, bewegen sich seine Lippen und er hat seine gewohnte Stimme. Antwortet er jedoch als Kalle, verzieht er keinen Gesichtsmuskel und spricht einige Nuancen höher. Wie ist das möglich? „Wenn man Bauchreden möchte, ist vor allem Geduld nötig. Und dann muss man üben, üben, üben“, erklärt der Sohn von FG-Präsident Klaus Wagner und Susanne Wagner-Dörrzapf, die seit Jahren die Narrennachwuchssitzung organisiert.

Das Faschingsfieber ist Martin offenbar in die Wiege gelegt worden. Er war bereits Kinderprinz, Sitzungspräsident des Nachwuchses und stand bei diversen Nummern auf der Bühne; Schwester Christina legte die gleiche Karriere hin; und die Eltern sind Aktivposten der Faschingsgesellschaft Stadtgarde, seit sie im Jahr 2000 als Prinzenpaar das Narrenvolk regierten.

„Ich war vor Sitzungen noch nie so aufgeregt wie in diesem Jahr“, gibt der junge Mann zu. Es war für ihn völlig unklar, ob die Bauchredner-Nummer beim Publikum ankommen wird, da es Ähnliches im Auerbacher Fasching bislang nicht gegeben hatte. Bei der Generalprobe konnten sich die anderen Aktiven erstmals von seinem angeeigneten Können überzeugen. Die Monate vorher hatte Martin Wagner ohne Zuhörer zu Hause vor dem Spiegel geübt. Als Bauchredner ist es wichtig, dass man die Lippen nicht bewegt – und das muss ausdauernd trainiert werden.

Viele Trainingseinheiten

Vor rund zweieinhalb Jahren hat der heute 20-Jährige damit angefangen. „Ich hatte die Idee, eine solche Nummer zu machen, und kaufte zunächst ein Buch mit ausführlicher Anleitung zu dieser Art des Sprechens.“

Martin Wagner kann inzwischen eine höhere und eine tiefere Stimme sprechen. Für Kamel Kalle hat er die höhere Variante gewählt. Ursprünglich hatte der Auerbacher mit einer Vogel-Handpuppe auftreten wollen. In einem Laden in München hat er dann das Kamel mit seinen treuherzigen Augen gesehen und hat sofort gewusst: „Das wird mein Bühnenpartner.“

In den vergangenen Wochen hat Wagner täglich 45 bis 60 Minuten vor dem Spiegel geübt. Die Dialoge für seine Bühnennummer hatte er schon im Frühjahr geschrieben. Rund 80 Prozent des Textes waren einstudiert. Da ein Bauchredner manche Konsonanten nicht gut sprechen kann, werden diese im Manuskript möglichst vermieden und Synonyme für schwierige Wörter gesucht. Wichtig sei es, den schnellen Wechsel von der eigenen zur verfremdeten Stimme zu schaffen, erzählt er. Die Prunksitzungsnummer ist ein Zwiegespräch zwischen Martin und Kalle. Das Kamel tut alles, um den Auftritt zu stören, redet ständig dazwischen und macht schlechte Witze. Nach der Premiere war er positiv überrascht, weil er viel Lob und Anerkennung bekommen hat. Die Nummer hatte Besuchern jeden Alters gefallen. „Da hatte ich das Gefühl, das Richtige gemacht zu haben.“

Auch im Berufsleben habe er immer wieder geübt, ohne sichtbare Lippenbewegung zu sprechen. „Allerdings nur, wenn mich die Kunden nicht direkt angesehen haben“, lacht er. Wagner ist als Einzelhandelskaufmann im Sportfachhandel in Weiden tätig.

Am heutigen Samstag ist das Paar im Kolpinghaus zu sehen. Martin Wagner weiß noch nicht sicher, ob er in der nächsten Session wieder eine Bauchredner-Nummer macht. „Eher schon“, lacht er. Womöglich wird Kalle in Auerbach noch genauso Kult wie Amanda im Frankenfasching.

BRIGITTE GRÜNER