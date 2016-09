Kammermusikalische Leckerbissen locken in Pegnitz

Den Auftakt in der Reihe „Herbst-Abo – Kultur im Schloss“ gestalten ein Gitarrist und eine Harfenistin - vor 50 Minuten

PEGNITZ - Die Konzertreihe „Herbst-Abo – Kultur im Schloss“ hat sich inzwischen zu einem Geheimtipp gemausert. Auch heuer stehen wieder vier kleine feine Konzerte auf dem Spielplan, wobei ein Themenschwerpunkt auf jüdischer Kultur und Musik liegt.

Gitarre trifft auf Harfe: Am Samstag, 24. September, lädt das Duo Mirjam Schröder (re.) und Maximilian Mangold zu „Romantischen Saitenklängen“ ins Altenstädter Schloss in Pegnitz ein. Foto: Laura Wiegand



Zu „Romantischen Saitenklängen“ ins Altenstädter Schloss lädt das Duo Mirjam Schröder und Maximilian Mangold am Samstag, 24. September, um 19.30 Uhr. Die einzigartige Besetzung mit Gitarre und Harfe verspricht „einen großen Kunstgenuss bei hoher Qualität und einen kammermusikalischen Leckerbissen“ (Gitarre Aktuell). Beide Künstler, die auch international solistisch unterwegs sind, spielen Werke italienischer, spanischer und südamerikanischer Komponisten.

Werke jüdischer Komponisten

„Hebräische Melodie“ ist dann das Thema des Bamberger Violinduos Eva Sohni und Manfred Wengoborski, das am Freitag, 7. Oktober, um 19.30 Uhr zusammen mit Theodore Ganger am Klavier den Abend gestaltet. Das Konzert gibt einen Einblick in das vielfältige Schaffen jüdischer Komponisten des 19. und 20. Jahrhunderts. Sohni und Wengoborski, beide 1. Geiger bei den Bamberger Symphonikern, sind kammermusikalisch in vielfältigen Projekten im In- und Ausland beschäftigt. Theodore Ganger ist Dozent an der Münchener Musikhochschule und ständiger Gast bei den Münchener Philharmonikern.

Von freien Improvisationen bis hin zu traditionellen Interpretationen jüddischer Musik spannen „Klezmers Techter“ einen Bogen von unbändiger Lebensfreude bis hin zu wehmütiger Sehnsucht. Die drei Musikerinnen traten auf Einladung von Giora Feidmann bereits mehrfach in Israel auf – mit überwältigendem Erfolg. Zusammen mit der expressiven und voluminösen Stimme der jungen Sängerin Miriam Ast nähern sie sich erfrischend, respektvoll und modern der jüdischen Musikkultur bei dem Konzert „In a Klezmers Mood“ am Mittwoch, 19. Oktober, um 19.30 Uhr.

Den Abschluss der Reihe bildet am Freitag, 28. Oktober, um 19.30 Uhr, Tango Born mit ihrem neuen Programm „Mi tango querido – Malena“ – ein Ohrenschmaus für die Freunde des konzertanten argentinischen Tangos. Zu hören sind Werke von Astor Piazzolla, Lucio Demare, Osvaldo Pugliese und Mariano Mores. Eigene Kompositionen, bis hin zur französischen Musette, erweitern die stilistische Vielfalt des Konzerts in exotischer Paarung von Akkordeon (Bettina Born) und Klavier (Wolfram Born).

Karten für die einzelnen Konzerte sowie ein 3-er- und 4-er-Abo gibt es beim Kulturamt der Stadt Pegnitz unter der Telefonnummer (0 92 41) 7 23-37 oder per E-Mail an kulturamt@stadt-pegnitz.de Die Zahl der Sitzplätze ist begrenzt.

