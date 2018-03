Kampf um Ehrenrettung eines Betzensteiners

BETZENSTEIN - Als Karl-Heinz Fietta aus Betzenstein 1953 geboren wurde, war Abraham Wolfgang Küfner (1760 – 1817) bereits 136 Jahre tot. Dass beide Namen knappe 60 Jahre später relativ oft in Verbindung gebracht werden, haben beide nicht ahnen können.

Der Betzensteiner Heimatforscher Karl Heinz Fietta und seine neueste Entdeckung: die Kopie eines Kupferstichs von Abraham Wolfgang Küfner mit dem Titel „La Promenade beau Temps“ (der schöne Wetterspaziergang). Foto: Klaus Trenz



Fast 200 Jahre nach seinem Tod rückte der Betzensteiner Kupferstecher, Kunsthändler und Verleger Küfner wieder ins Bewusstsein der Bevölkerung. Was vor allem Fietta zu verdanken ist, der sich anlässlich zweier großer Stadtfeste 2009 und 2011, als man die erste urkundliche Erwähnung beziehungsweise 400 Jahre Stadterhebung feierte, akribisch in die Causa Küfner vertiefte. "Dem ersten und einzigen Intellektuellen Betzensteins", wie Fietta sagt – historisch gesehen natürlich.

Küfner kam zu Beginn des 19. Jahrhunderts – als die Reichsstadt Nürnberg und damit auch das Umland von den Franzosen besetzt war – in den Verdacht, die von der Stadt Nürnberg in Auftrag gegebene Kopie des berühmten Selbstbildnisses von Albrecht Dürer absichtlich und auf raffinierte Weise vertauscht zu haben. Über die Vorgänge gibt es viele Interpretationen und Meinungen, die auch in unserer Zeitung Platz gefunden haben. Zweifel daran, ob Küfner kriminell handelte und damit einen der spektakulärsten kunsthistorischen Kriminalfälle auslöste, mehren sich. Das ist vor allem Fietta zu verdanken. Sicher ist jedenfalls, dass das wertvolle Dürer-Original aus dem Jahr 1500 wohl um 1806 in der Münchner Pinakothek landete – im Auftrag Küfners verkauft — und nur die Kopie in Nürnberg hängt. Was immer wieder zum Streit zwischen Oberbayern und Franken führte, zuletzt im Vorfeld der Dürer-Schau vor sechs Jahren, weil die Münchner das Gemälde nicht als Leihgabe herausrückten.

Detektivische Arbeit

Fietta stellte vor einigen Jahren zunächst nach detektivischer Arbeit in Frage, ob Küfner wirklich einen vorsätzlichen Betrug unternahm oder ob er nicht vielleicht den Franzosen ein Schnippchen schlagen wollte, die sich damals alles unter den Nagel rissen, was nicht niet- und nagelfest und vor allem von Wert war. Fietta ging es – und daran hat sich bis heute nichts geändert – um die Rehabilitation eines Betzensteiners, der als hervorragender Kupferstecher galt und als Kunsthändler in Kontakt mit berühmten Zeitgenossen stand, unter anderem mit einem gewissen Johann Wolfgang von Goethe.

Für Fietta ist die ganze Sache klar: Küfner war kein Krimineller, sondern er musste wohl eher als Sündenbock herhalten. Hinter dem schiefen Licht, das auf Küfner fiel, muss etwas anderes dahinter stecken. Und zwar schlicht und einfach falsche Nachrichten, die heute besser bekannt sind als "Fake News". Schon damals hätten Kunsthistoriker auf reines Hören-Sagen hin Küfner als Übeltäter ausgemacht. Und dann habe in der Folge einer vom anderen abgeschrieben, selbst Betzensteins Heimatforscher Anton Buchner. Der aber – sei zu seiner Ehrenrettung gesagt – nicht die Dokumente zur Verfügung hatte, die Fietta in allen möglichen Archiven zu Tage förderte.

"Ich werde in Sachen Küfner nicht nachlassen", sagt Fietta, denn vieles liegt noch im Dunkeln. Zum Beispiel seine Kontakte zu Persönlichkeiten, die eine Rolle gespielt hatten bei der Dürer-Selbstbildnis-Angelegenheit. Mit Fake News von damals hat Fietta vor kurzem anlässlich des 200. Todestags von Küfner im vergangenen Jahr aufgeräumt. 20 Jahre nach Küfners Tod wurde ihm nachgesagt, er hätte Münzen gefälscht und sei dafür auf der Festung Rothenberg bei Schnaittach eingesperrt gewesen. "Für jede neue Veröffentlichung über Küfner wurde dies fast zwei Jahrhunderte lang immer wieder von neuen Autoren abgeschrieben und noch etwas ausgeschmückt", sagt Fietta. Keiner habe sich die Mühe gemacht und nachgeforscht, ob Küfner überhaupt auf den Gefangenenlisten der Festung Rothenberg verzeichnet ist oder nicht. "Wie vermutet ist Küfner darauf nicht zu finden", sagt Fietta zufrieden. Die Angaben in einem Buch eines Kunsthistorikers von 1837 müssten daher falsch sein.

Viele Betzensteiner – nicht nur alleine Fietta – haben das schon immer geahnt und Küfner 2012 ein Denkmal gesetzt. Am unteren Tor wurde feierlich eine Bronzestatue der Betzensteiner Künstlerin Kerstin Kassel feierlich enthüllt. Klein zwar, aber aussagekräftig genug: Küfner war ein ehrenwerter Betzensteiner und hat sich ein ebenso ehrenwertes Andenken verdient. Punkt.

Gewürzhandel verboten

Auch dadurch sei Küfner unter anderem durch Zeitungs- und Filmbeiträge über die Grenzen Betzensteins hinaus bekannt geworden, sagt Fietta. Und habe den Münchner Forscher Helmut Eichler auf den Plan gerufen, der sich mit der Festungshaft akribisch beschäftigt und in einem historischen Dokument – einem Nürnberger Ratsverlass — den Grund für die Falschmeldung gefunden habe. Drei Beschlüsse wurden in einem Buch von 1837 einfach vermischt: Zwei Fälle von "Banknotenverfälschung" und einer von einem Verbot des "Spezereienhandels", womit man Gewürzhandel meinte. Letzteres Verbot wurde an Küfner ausgesprochen. Der das dann auch sein ließ und im Prinzip damit einer – so würde man vermutlich heute sagen – lediglich einer Unterlassungsklage Folge leistete.

Fietta wird dennoch nicht müde, die Fake News über Küfner aus dem Weg zu räumen, unter anderem in bereits zahlreichen Vorträgen. Und noch mehr über die Lebensgeschichte des Kupferstechers zu erfahren. Dazu gehören auch Kontakte zu Familienforschern. "Es helfen oft Zufälle, noch mehr über Küfner herauszubringen", sagt Fietta. Eine Antriebsfeder für ihn ist auch: "Ich sehe das auch als Werbung für Betzenstein." Darüber hinaus tauchen immer wieder Kupferstiche von Küfner auf, Fietta muss sich allerdings mit Kopien der Werke zufrieden geben, wie zuletzt von "La Promenade beau Temps" (der schöne Wetterspaziergang). Aber selbst an der Kopie sieht man, dass Küfner ein Meister seines Fachs war. Ein Betzensteiner Meister.

