Kampf um Firma Kampf verloren

PEGNITZ - Mehr Geld, neue Bahnstrecken und Bundesbehörden – die Ministerpräsidenten der vom Braunkohle-Aus betroffenen Länder freuen sich über die vom Bund zugesagten Hilfen in einer Höhe von bis zu 40 Milliarden Euro. Bei den älteren Pegnitzern ruft dies Erinnerungen wach an die Schließung des Bergwerks vor gut 50 Jahren. Damals ist auch viel versprochen, aber nur wenig gehalten worden.

Die Folien-Firma Neuschnell siedelte ein Jahr nach Schließung des "Kleinen Johannes" im Zechenhaus des Bergwerks an. Die angekündigte staatliche Hilfe indes blieb aus. © NN-Bildarchiv



In den Wochen nach der Schließung der Eisenerz-Zeche "Kleiner Johannes" Ende 1967 stieg in Pegnitz die Arbeitslosenquote auf über 16 Prozent. Als auch noch die Hoffnung auf eine Neuansiedlung des Wellpappewerks Ströbel aus Ranna in letzter Minute wie eine Seifenblase platzte, war die Geduld der Kumpel am Ende: In einem langen Protestzug marschierten sie unter Trommelwirbeln und mit großen Transparenten von der Zeche zum Marktplatz, zu einer der eindrucksvollsten Demonstrationen, die Pegnitz je erlebt hat. Neben 3000 Bürgern versprachen auch Politiker aus allen Lagern Unterstützung bei der Forderung nach sicheren Arbeitsplätzen.

Bei der Suche nach Arbeit waren die Kumpel allerdings weitgehend auf sich allein gestellt. Einige pendelten bis zu Firmen in Nürnberg und Neunkirchen am Sand, andere schulten in den Metallsektor um – in der Hoffnung auf Arbeitsplätze bei KSB oder Baier + Köppel. Nicht wenige kamen in der neuen Grube Leonie in Auerbach unter.

Als ein Jahr nach der Bergwerksschließung mit der Folienfirma Neuschnell endlich wieder Leben in das Pegnitzer Zechenhaus einzog, war dies vor allem dem Entgegenkommen der Salzgitter AG zu verdanken. Als die IG Bergbau Hilfestellungen der Staatsregierung anmahnte, begründete diese ihre erfolglosen Bemühungen mit der Rezession und mit der Konzentration der Bundes-Strukturhilfen auf den Steinkohlebergbau. Im gleichen Atemzug versicherten Landespolitiker, dass sie sich noch für keine andere Stadt so eingesetzt hätten wie für Pegnitz. Trotzdem wurde wenig später auch die versprochene staatliche Förderung für die Firma Neuschnell versagt.

Warum ging nichts voran? Immer wieder wurde von Verhandlungsführern beklagt, dass im Zusammenhang mit dem Standort Pegnitz unverständlicherweise Pessimismus verbreitet und Zweifel geäußert würden, ob überhaupt genügend qualifizierte Arbeitskräfte zur Verfügung stünden. Schuldige dafür konnten zwar nie ausgemacht werden, aber nicht zuletzt dadurch wurde die Ansiedlung einer namhaften Firma verhindert, die gut in das Pegnitzer Portfolio gepasst hätte. Die Salzgitter AG stand kurz vor dem Vertragsabschluss mit dem Unternehmen Kampf aus Wiehl nahe Gummersbach, ehe wie aus heiterem Himmel die Absage in Pegnitz einschlug.

Schade, handelte es sich doch um den Kompetenzführer und weltweit größten Hersteller von Schneid- und Wickelmaschinen für die Folienherstellung. Das Unternehmen, das jüngst unter die 100 innovativsten in ganz Deutschland gewählt worden ist, beschäftigt mittlerweile 650 Mitarbeiter an über acht verschiedenen Standorten in aller Welt, neuerdings auch in China.

Am Hauptsitz entwickeln, vertreiben und fertigen über 400 Mitarbeiter auf 50 000 Quadratmetern Produktions- und Verwaltungsfläche innovative Maschinen höchster Qualität für den internationalen Markt. Damit nicht genug, wurde doch 2014 auch noch eine "Wissenswerk"-Ausbildungswerkstatt errichtet. Das Fazit 50 Jahre danach: Schade, dass Pegnitz den Kampf um Kampf verloren hat.