Kampfhunde greifen bei Schlammersdorf Chihuahua an

"Auffällig große Hunde" gehen auf Spaziergänger und seine beiden Vierbeiner los - Polizei Eschenbach sucht Zeugen - vor 26 Minuten

MENZLAS/SCHLAMMERSDORF - Ein Bewohner der Ortschaft Hammerletten hat der Polizei mitgeteilt, dass seine beiden Vierbeiner von zwei auffällig großen Hunden angefallen und gebissen worden seien.

Der Mann teilte am Samstagabend mit, dass er mit dem Chihuahua und dem Husky unweit der Ortschaft spazieren ging, als plötzlich die zwei Hunde auftauchten und angriffen. Er konnte dazwischen gehen und die beiden Angreifer sogar in eine Garage treiben und einsperren.



Die Polizei Eschenbach verständigte daraufhin eine im Dienst befindliche Polizeihundeführerin aus Weiden, die sich der Sache annahm. Nach ihrer fachlichen Bewertung handelt es sich bei den beiden unbekannten Hunden um Rüden der Rassen amerikanischer Staffordshire Terrier und vermutlich Staffordshire Bullterrier. Beide Hunde trugen ein Halsband beziehungsweise ein Geschirr, jedoch ohne Hundemarke. Der erstgenannte schwarze Terrier war sogar gechipt, jedoch nicht registriert.



Die beiden verletzten Hunde wurden durch einen Tierarzt versorgt und sind vermutlich nicht schwerer verletzt. Nach Auskunft der Hundeführerin handelt es sich bei den bislang unbekannten Hunden um Kampfhunde der Klasse I, deren Haltung in Bayern grundsätzlich verboten ist. Diese wurden vorerst ins Tierheim nach Weiden verbracht. Nach dem äußeren Eindruck zu urteilen, erhielten diese vermutlich bereits mehrere Tage kein Fressen mehr. Es ist nicht auszuschließen, dass diese womöglich ausgesetzt wurden.



Wer über die Herkunft der beiden Kampfhunde Hinweise geben kann, möchte sich bitte mit der Polizei Eschenbach, (09645)920420 in Verbindung setzen.

