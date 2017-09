2017 Bundestagswahl Kandidaten-Check 2017: Alois Karl (CSU)

Neumarkter MdB hat trotz Ausflüge in die Weltpolitik immer die Heimat und den Wahlkreis im Blick

NEUMARKT - Die Frage wird Alois Karl immer wieder mal gestellt. Warum er denn noch einmal für den Bundestag kandidiert. Da kann der 66-Jährige nur lächeln. Weil er nach wie vor große Freude an seiner Arbeit als MdB hat. Weil er sich topfit fühlt. Und weil es sicher auch für den Landkreis Neumarkt nicht von Nachteil ist, wenn man das Direktmandat im Bundeswahlkreis nicht den Ambergern überlässt.

Beim Gespräch in der NN-Redaktion berichtete Alois Karl auch von seiner Auslandsreise mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. © Foto: André de Geare



Diesmal war die Kandidatur kein Alleingang. Der Amberger Stadtverband hatte sich für Barbara Lanzinger stark gemacht, doch die CSU-Delegierten sprachen sich dann doch deutlich mit 92 zu 67 Stimmen für den Neumarkter aus.

Karl bedauert es, dass Lanzinger nicht auf der Liste kandidiert. Denn mit einem möglichen Platz zwei hinter Spitzenkandidat Joachim Herrmann hätte sie durchaus Chancen gehabt, der Wahlkreis wäre dann mit zwei Abgeordneten in Berlin vertreten gewesen. So bleibt Karl, sollte er wieder das Direktmandat erringen, Einzelkämpfer. Und das in einem Wahlkreis, in dem man zwei Stunden vom einen bis zum anderen Ende fährt, der flächenmäßig größer ist als das Saarland. Und die Saarländer stellen immerhin sechs Parlamentarier. Für Karl ist das kein Grund zur Klage, er ist Politiker aus Leidenschaft und zu Hause im Wahlkreis genauso gerne unterwegs wie auf internationalem Parkett. Als langjähriger Neumarkter Oberbürgermeister und jetziger CSU-Kreisvorsitzender ist er geerdet, ist oft als Ansprechpartner vor Ort und hat in Berlin ein Auge darauf, dass die Region nicht zu kurz kommt, wenn es ans Verteilen der Fördergelder geht.

Doch er blickt als Abgeordneter auch über den Tellerrand hinaus. Karl ist überzeugt, dass – wie im heimischen Wahlkreis – auch in Berlin die Erfahrung und die Vernetzung wichtige Faktoren sind; gerade in einer Zeit, in der die Aufgaben immer vielfältiger werden, in der die Verantwortung Deutschlands nicht nur in Europa, sondern auch weltweit angesichts der vielen Krisenherde zunimmt und es große Herausforderungen zu bewältigen gibt. Er weiß, wovon er spricht: Erst im August begleitete der Vorsitzende der Deutsch-Baltischen Parlamentarischen Gesellschaft als einziger Abgeordneter Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf dessen Baltikum-Reise. Die Sorgen der Menschen in Estland, Lettland und Litauen vor einem russischen Übergriff zeigten einmal mehr die enorme Bedeutung der EU für Stabilität, Sicherheit und Frieden, so Karl.

Enger Kontakt

Karl und Steinmeier kennen und schätzen sich seit Jahren: Karl ist als einer der Berichterstatter im Haushaltsausschuss für den Etat des Außenministers zuständig, Steinmeiers Amt bis zur Präsidenten-Wahl. In engem Kontakt wurde abgestimmt, welche Summen im Haushalt des Auswärtigen Amtes einzuplanen sind, gerade für humanitäre Hilfe und friedensstiftende Maßnahmen.

Karl war in Mali und im Libanon, erzählt vom Besuch im Auffanglager Zaatari in Jordanien, wo "auf einer Fläche so groß wie der Neumarkter Talkessel" weit über 100 000 Kriegsflüchtlinge leben. Hier gibt auch die Bundesrepublik viel Geld aus, damit diese Menschen eine Lebensgrundlage erhalten, Essen, Trinken, ein Dach über dem Kopf, damit sie bis zu einer Rückkehr nach Syrien erst einmal dort bleiben können und sich nicht aus Angst um das nackte Überleben auf den Weg Richtung Europa machen. Das, ist Karl überzeugt, würde uns ein Vielfaches kosten.

Nicht nur in der Flüchtlingspolitik sieht Karl Deutschland auf einem guten Weg, er will mit einer Kanzlerin Angela Merkel weiter dabei mitarbeiten, dass es der Bevölkerung gut geht. Gerade als Mitglied des Haushaltsausschusses zählt er die Erfolge der Legislaturperiode auf: Keine neuen Schulden, keine Steuer erhöht, die Bürger entlastet und gleichzeitig Rücklagen angehäuft: "Innenpolitisch geht es uns doch heute so gut wie nie", sagt Karl. Auch im Landkreis Neumarkt: "Einst waren wir das Armenhaus Europas, heute sind wir Premiumklasse de Luxe." Dennoch sei es immer wieder gelungen, Bundesmittel für den Landkreis anzuzapfen, insbesondere für den Straßenbau, aktuell die Umgehung Mühlhausen. Denn der weitere Ausbau der Infrastruktur ist existenziell für die Zukunft des ländlichen Raumes. Wie auch die Mittel für die Städtebauförderung, die beispielsweise nach Freystadt, Berching oder in das Kloster Plankstetten geflossen seien.

Die Stärkung der Kommunen bleibt eines der Hauptanliegen Karls bei seiner Arbeit als stellvertretender Vorsitzender des kommunalpolitischen Arbeitskreises der CDU/CSU. Bei allen Ausflügen in die Weltpolitik: Der Regierungsauftrag kommt von den Menschen aus dem Wahlkreis. Und denen fühlt er sich verpflichtet.

JÜRGEN DENNERLOHR