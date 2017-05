Kaniewski wechselt von Pegnitz nach Dresden

Roland Kaniewski hat die Verwaltung verlassen — Künftig von Dresden aus mit Sicherheitsaufgaben betraut - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Nach Horst Lautner verabschiedet sich mit Roland Kaniewski eine weitere Spitzenkraft aus der Pegnitzer Stadtverwaltung. Allerdings nicht wegen der seit geraumer Zeit andauernden Turbulenzen hinter den Rathaustüren, sondern weil er ein lukratives Angebot aus der freien Wirtschaft bekam.

Das Rathaus in Pegnitz. Foto: Ralf Münch



So richtig konkret will er da nicht werden, was seinen neuen Arbeitgeber angeht. Das hat weniger mit Geheimniskrämerei zu tun, eher mit Geheimhaltungsstufen. Denn diese Firma ist für den Staat tätig, für den Bund wie für Bundesländer. Aber auch im Ausland. Für Verteidigungseinrichtungen, für Flughäfen. "Da soll ich nicht unbedingt groß drüber reden", sagt Kaniewski.

So weit, so gut. Aber was macht er denn nun genau in Zukunft? "Nun, ich bin für Sicherheitsaufgaben zuständig, für die Analyse von Behörden- und Verwaltungsprozessen, bin da in erster Linie als Projektleiter im kommunalen Bereich tätig." Und was heißt das genau? Mehr will und kann Kaniewski nicht verraten. Nur noch so viel: "Da geht es um Daten, die verschlüsselt sind, und zwar auf höchster Ebene."

Kontakte zu seinem künftigen Arbeitgeber entstanden bei einem der zahlreichen Seminare und Tagungen, die Kaniewski besuchte, um sich fortzubilden: "Da kommst du natürlich mit allen möglichen Leuten ins Gespräch. Immer wieder." Dabei hat er wohl bleibenden Eindruck hinterlassen. Die Mail, in der das Unternehmen sein Interesse bekundete und ihn zu einem Treffen einlud, erhielt er übrigens, als er im Flugzeug auf dem Weg in einen USA-Urlaub saß – "das kam völlig überraschend".

Der Glashüttener, ein eher bodenständiger Typ, wird künftig von Dresden aus arbeiten – da hat sein neuer Brötchengeber einen von zehn Sitzen in Deutschland. Wenn er denn da ist, "denn ich werde sicherlich viel unterwegs sein". Trotz der räumlichen Distanz ist da doch ein entscheidender Vorteil: "Am Wochenende werde ich in der Regel zuhause sein, so steht das auch in meinem Arbeitsvertrag." Wie die Klausel, dass er von seinen Chefs von Freitagnachmittag bis Montagmorgen nicht kontaktiert werden darf. Kein Anruf, keine Mail, keine SMS. Das hat schon was, das gibt es eher selten, sagt er.

Roland Kaniewski: Für einen lukrativen Job hat er das Rathaus verlassen. Foto: Stefan Brand



Und das sei auch ein gravierender Unterschied zu seinem bisherigen Arbeitsplatz im Pegnitzer Rathaus. Das hat etwas mit dem Thema EDV zu tun. Denn die hat sich in den vergangenen Jahren auch bei den in diesem Metier ein wenig hinterher hinkenden Verwaltungsstrukturen der Republik rasant entwickelt. Gerade in Pegnitz.

Roland Kaniewski spricht von einer Vorreiterrolle, die die Stadt da übernommen habe. All das begann 1999. Da fragte der damalige Bürgermeister Manfred Thümmler seinen Jugendpfleger, der unter anderem das Rockcafé als Jugendtreff ins Leben gerufen hatte und wiederholt mit den Medien für diverse Rockseiten zusammen arbeitete, ob er sich ein neues Betätigungsfeld vorstellen könne – den Aufbau eines Computernetzwerkes für die Stadt Pegnitz.

Der eine Job war getan, der nächste lag an. Was Kaniewski dem heutigen Altbürgermeister hoch anrechnet: "Er gab zu, von der Sache keine Ahnung zu haben, aber wusste, wir müssen auf der Höhe der Zeit bleiben. Er hat mir vertraut, er hat mich machen lassen." Das gelte übrigens auch für Thümmlers Nachfolger Uwe Raab. Auch dieser gebe zu, von der Materie nichts zu verstehen, auch der habe ihm vertraut.

Das Ergebnis könne sich sehen lassen, ist Kaniewski überzeugt. Pegnitz sei auf EDV-Ebene den meisten Kommunen weit voraus. Schon seit 2014 seien alle Programme für ein Ratsinformations- und für ein Bürgerserviceportal installiert. Und warum leben diese oft von verschiedener Seite eingeforderten Systeme dann noch nicht? Kaniewski hält sich bedeckt. Sagt: "Es gab dafür auch Schulungen. Die sind jedoch längst überholt, weil es seitdem mehrere Updates gab." Auch zum eher undurchschaubaren Geschehen hinter den Verwaltungskulissen nach der Einführung eines neuen Geschäftsverteilungsplans will er sich nicht weiter äußern.

Meist außen vor

Fakt sei: Er war da meist außen vor. Und habe jetzt wie erwähnt günstigere Arbeitsbedingungen. Stichwort Freitagnachmittag, Stichwort Wochenende: "Angesichts der immer komplexer werdenden Systeme und Abläufe waren Updates während der normalen Arbeitszeit kaum noch machbar." Weil da Stunden investiert werden mussten, "das geht nur außerhalb des Parteiverkehrs, gerade im Einwohnermelde- und Passamt."

Einen Acht-Stunden-Tag kannte der dreifache Familienvater daher eher selten. Das kann auch in Zukunft so sein — "aber immerhin habe ich meist das Wochenende frei". Und deshalb wird er, das glaubt er fest, den Schritt heraus vom so oft als sicher betitelten öffentlichen Dienst nicht bereuen.

STEFAN BRAND