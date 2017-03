Kaputtes Wehr in Pegnitz ist lediglich "Lappalie"

Flussmeister Ludwig Schmidt winkt ab: Anlage war früher wichtig, hat heute aber keine Funktion mehr - vor 32 Minuten

PEGNITZ - Das Wehr am Düker, wo der Mühlbach neben der Schloßstraße unter der Pegnitz hindurch geleitet wird, ist kaputt. Doch das ist kein Grund zur Aufregung, sagt Flussmeister Ludwig Schmidt vom Wasserwirtschaftsamt in Hof.

Das Wehr am Düker, wo der Mühlbach unter der Pegnitz hindurch geleitet wird, ist kaputt: Die Verankerung für die Führungsschiene hat sich gelöst. Wer für die Reparatur zuständig ist, ist allerdings nicht ganz klar. © Kerstin Goetzke



Ludwig Schmidt geht davon aus, dass das Wehr erst vor kurzem kaputt gegangen ist. "Da ist wahrscheinlich ein Baumstamm oder Wurzelstock dagegen gedonnert bei dem kleinen Hochwasser", sagt er. Die Stadt hat ihn bereits verständigt. Laut Bürgermeister Uwe Raab hat sich die Verankerung für die Führungsschiene an der Wehranlage gelöst.

"Eigentlich ist das eine Lappalie", so Schmidt. "Durch das kaputte Wehr kann überhaupt nichts passieren." Folgen für das Umfeld gibt es dementsprechend auch nicht. "Wenn es ganz draußen ist, dann macht das wahrscheinlich auch nichts aus", sagt der Flussmeister.

Das Wehr hat im Lauf der Zeit seine Bedeutung verloren. Früher, erklärt Schmidt, staute man damit das Wasser an, um mehr davon für das Sägewerk zur Verfügung zu haben. Der Mühlbach sei heute nur noch als reines Gewässer da und habe keine weitere Funktion mehr. Eine historische Anlage, die man erhalte.

Wer für den Unterhalt des Wehrs zuständig ist — das Wasserwirtschaftsamt oder die Stadt Pegnitz — ist nicht ganz klar. Laut Raab sind die Zuständigkeiten für solche Wehre generell unterschiedlich. "Die Zuständigkeit richtet sich nach der Gewässerordnung und den Eigentumsverhältnissen", so Raab.

Nach Aussagen des Bürgermeisters ist der Freistaat Bayern Eigentümer des Mühlgrabens als Gewässer 3. Ordnung. "Deshalb stehen wir seit letztem Jahr mit dem Wasserwirtschaftsamt und dem Landratsamt darüber im Austausch, wer für den künftigen Unterhalt des Dükers zuständig ist", sagt Raab. Für den Fluss Pegnitz, der im Eigentum der Stadt sei, sei der Freistaat Bayern zuständig, weil es sich bei der Pegnitz um ein Gewässer 2. Ordnung handelt.

Was nun das kaputte Wehr angeht, so seien beide Parteien — Stadt und Wasserwirtschaftsamt — mit im Boot, meint Schmidt. Dass die Zuständigkeit nicht klar ist, sei schon länger bekannt. Zurzeit werde geprüft, wem das Wehr eigentlich gehöre, bestätigt auch Schmidt. "Wir werden uns da auf einen Weg verständigen, dass wir das gemeinsam machen", ist der Flussmeister zuversichtlich, was die Reparatur des Wehrs angeht.

Für Bürgermeister Raab ist das Ziel die Sanierung der gesamten Dükeranlage inklusive Wehr, "damit dann eine sanierte Anlage dauerhaft seitens der Stadt Pegnitz übernommen werden kann".

LUISA DEGENHARDT