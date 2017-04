Karate Kids Erben

Die Nachfrage nach Selbstverteidigung steigt, doch der Kampfsport profitiert bislang wenig. Es gibt Gründe dafür – und Ausnahmen. - 12.04.2017 18:16 Uhr









In alten Karate-Filmen kann man ihn noch sehen, den legendären Schlag, mit dem man Bretter zerteilen kann. Mit der Wirklichkeit hat das wenig zu tun, versichert Nicole Wittmann, erste Vorsitzende des erst im vergangenen Herbst gegründeten Karate-Vereins Herzogenaurach. "Karate ist waffenlose Selbstverteidigung, aber auch ein Gesundheitssport", sagt sie. Es sei kein Zufall, dass in der Rückengymnastik viele Übungen aus dem Karate übernommen seien.

Die Wirbelsäule dehnen statt Steine zu zerschlagen? Vielen scheint das zu gefallen. "Karate boomt", sagt Holger Heubeck, Kampfsport-Guru und Vorstand beim JuJutsu-Verein Herzogenaurach: "Der Verband macht seit Jahren richtig gute Marketingarbeit." Auch international läuft es: Bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio werden Karateka erstmals um Goldmedaillen kämpfen können.

Der Herzogenauracher Verein hat bereits 80 Mitglieder, vor allem bei den Kursen für Kinder ist die Nachfrage hoch. Und dieses Mal hat den Boom kein Film wie "Karate Kid" in den Achtzigern ausgelöst. "Die Leute sind heute viel besser informiert, sie wissen wie gesundheitsfördernd Karate sein kann", sagt Wittmann. Dabei galt auch Karate in Deutschland einmal als Sport für Raubeine. Im Vergleich zu neueren Entwicklungen wie den Mixed Martial Arts (MMA) wirkt Karate aber harmlos. Vielleicht interessieren sich deshalb gerade Eltern und Rentner dafür.

Karate ist allerdings eher ein Einzelfall. Seit der Silvesternacht von Köln 2015/16 verzeichnen in ganz Deutschland Selbstverteidigungskurse eine erhöhte Nachfrage, der Kampfsport hat davon jedoch nicht viel. "Ich kann nicht wirklich feststellen, dass es mehr Interessenten gibt", sagt Klaus Ahlborn, Leiter des "Verbands der Wing-Tjung-Schulen" mit Zweigstellen in Herzogenaurach, Höchstadt und Forchheim. Andere Kampfsport-Lehrer aus der Region pflichten dem bei. Gefragt sind eher kurze Kurse, in denen Grundzüge der Selbstverteidigung gelehrt werden.

Alles ist Psychologie

Auch wenn der Nutzen fragwürdig ist: "Mir fällt kein Kurs ein, in dem man lernen könnte, sich gegen einen Mob wie in Köln zu verteidigen", sagt Kampfsport-Lehrer Wolfgang Heindel.

In guten Kursen könne man maximal lernen, seine Reflexe zu verbessern und etwas selbstbewusster aufzutreten. Wobei das oft schon der Schlüssel sei: "Ein lautstarkes Nein bewirkt schon sehr viel." Dass die Wahrscheinlichkeit, Opfer zu werden, auch viel mit Psychologie zu tun habe, sei vielen nicht bewusst, meint Heindel. "Aber konkret Techniken zu üben, um einen stärkeren Aggressor niederzustrecken, das ist eher utopisch."

Wer ernsthaft Kampfsport betreibt, kommt diesem Ziel schon näher, hat aber auch viel Aufwand. Mehrmaliges Training in der Woche ist notwendig, wenn man auch als Freizeitsportler Fortschritte erzielen will. Wer die Ansprüche nicht scheut, hat eine riesige Auswahl an Kampfsport-Arten zur Verfügung. Und die meisten haben noch dutzende Unterdisziplinen.

Das "Lexikon der Kampfkünste" zählt zum Beispiel allein 105 Karate-Stile, darunter zum Beispiel Chuck Noris karate – tatsächlich entwickelt von Chuck Noris. In Herzogenaurach wird Shotokan-Karate trainiert, einer der vier großen Stile. Theoretisch kann aber jeder seinen eigenen begründen – oder gleich seinen ganz eigenen Kampfsport.

Vielleicht am krassesten ist diese Entwicklung im Wing Chun. Pardon, Wing Tsung. Nein: Wing Shun. Die chinesische Kampfkunst existiert in unzähligen Schreibweisen. Teils weil es sich um völlig andere Stilrichtungen handelt, teils weil sich die Schulen voneinander abgrenzen wollen. "Ein Unternehmer möchte natürlich Werbung für sich machen und nicht für seine Mitbewerber", sagt Klaus Ahlborn. Er sieht aber auch Vorteile: "Es gibt ein total breites Spektrum und jeder kann sich heraussuchen, was ihm am meisten zusagt."

Keine staatliche Kontrolle

Gefallen tut die Zersplitterung im Kampfsport nicht allen. "Diese ständige Entwicklung von neuen Kampfsportarten und Untergruppierungen ist ein Unding", sagt Nicole Wittmann. Am Ende gehe es nur um Vermarktung. Da es keine staatliche Kontrolle gibt, kann jeder eine Kampfsportschule eröffnen. "Natürlich gibt es deshalb auch in dieser Branche schwarze Schafe. Aber wenn man nicht gut ist, kann sich niemand auf Dauer durchsetzen", glaubt Heindel.

Manchmal steckt hinter der Entwicklung von neuen Kampfsportarten aber auch mehr. JuJutsu ist zum Beispiel noch eine relativ junge Disziplin, entstanden Ende der Sechziger – und trotz des japanischen Namens eine Erfindung im Auftrag des deutschen Bundesinnenministeriums. Das suchte nach einem Selbstverteidigungs-System für seine Beamten. Dafür borgte man sich Elemente aus Karate, Aikido und Judo. Noch heute dient JuJutsu als Basis für die Ausbildung von Justizbeamten – weil es sich gut in engen Räumen anwenden lässt.

Nicht zu verwechseln ist JuJutsu mit dem japanische Jiu Jitsu, obwohl es von dort einige Techniken übernommen hat. Und das wiederum ist nicht dasselbe wie Brazilian Jiu Jitsu (BJJ). Das ist die in Brasilien weiter entwickelte Bodenkampf-Variante.

Kampfsport ist international, deshalb findet so viel in privaten Schulen statt. Weil es ein Vereinssystem wie in Deutschland in anderen Ländern nicht gibt. Kampfsport ist eben auch eine Möglichkeit, Geld zu verdienen und sich selbst zu verwirklichen. Das ist im Verein, wo in der Regel ehrenamtlich gearbeitet wird, nicht möglich. "In anderen Ländern wie Frankreich ist Kampfsportlehrer ein normaler Ausbildungsberuf", sagt Heindel.

Das schlechte Image von früher ist der Kampfsport längst los geworden – sowohl als Gesundheitssport als auch als Fitnesstraining sind Karate oder Boxen bei Breitensportlern gefragt. Mit staatlich anerkannten Lehrern könnte die alte Schmuddel-Ecke endgültig passé sein. Oder mit guter Verbands- und Marketingarbeit. Den Karateka ist das ja auch gelungen.

