Karfreitag: Musik und Spielautomaten in Auerbach tabu

Wie Gaststätten und Kneipen in Auerbach mit den besonderen Feiertagsregelungen an Ostern umgehen

AUERBACH - Karfreitag ist ein stiller Feiertag, an dem besondere Gesetzte gelten. So darf zum Beispiel in Räumen mit Schankbetrieb keine Musik laufen. Das trifft vor allem Bars und Spielhallen, aber auch Restaurants müssen bestimmte Regeln einhalten.

Geldspielautomaten in Casinos und Gaststätten müssen Karfreitag ausgeschaltet bleiben. Auch darf in Räumen mit Schankbetrieb keine Musik gespielt werden. Foto: dpa



Die Restaurants und Bars passen sich an die Vorschriften an, die Karfreitag gelten. Zum Beispiel, was Öffnungszeiten und Essensangebote angeht. Das Restaurant Soul Food von Christine Heß und Michael Laus hat Karfreitag geöffnet. Die Gaststätte serviert neben Fischgerichten auch Fleisch. "Wir hatten die Jahre vorher kein, beziehungsweise nur ein Fleischgericht. Dieses Jahr gibt es verschiedene Menüs, da wir den Gästen nicht vorschreiben wollen, was sie an Karfreitag essen sollen", sagt Besitzerin Christine Heß. Auch ein vegetarisches Menü steht auf der Speisekarte. Trotz des Musikverbotes an Karfreitag spielt leise Musik im Hintergrund. "Die Musik ist ruhig und entspannt. Wir haben sie extra leise und halten uns mit der Lautstärke allgemein zurück", so Heß.

Auch die Gaststätte Simpl hat normal geöffnet. "Freitag ist ja ein stiller Feiertag und daher läuft nur leise Radio. Und getanzt wird bei uns sowieso nicht", sagt Betreiber André Gradl. Von Gründonnerstag auf Karfreitag macht die Bar schon um 2 Uhr dicht. "Am Freitag haben wir die ganz normalen Öffnungszeiten wie an jedem Feiertag", so Gradl.

Spielautomaten müssen den ganzen Tag aus bleiben. Daher hat das Bistro und Spielcenter am Karfreitag zu. "Wir haben Gründonnerstag bis Karsamstag geschlossen. Erst Ostersonntag machen wir wieder auf. So kann es schon keinen Ärger geben", sagt Monika Roppelt, Inhaberin des Spielcenters. Man habe das jedes Jahr so gemacht und nur wegen des Bistros zu öffnen, lohne sich nicht. Früher sei das nicht so gewesen, da habe man nur Karfreitag schließen müssen. Die Familie betreibt neben dem Spielcenter in Auerbach noch eine Bowlingbahn und Spielhalle mit Bistro in Pegnitz. Dort haben Bowlingbahn und Bistro geöffnet. In der Spielhalle in Pegnitz werden alle Geräte bis auf Darts ausgeschaltet. Musik wird gar nicht oder nur ganz leise gespielt, das Genre an den Feiertag angepasst. "Früher fanden die Leute das komisch, dass wir keine Musik hatten. Aber mittlerweile wissen alle Bescheid", sagt Rappelt.

Für die Einwohner Auerbachs ist der Karfreitag vor allem ein Tag für die Familie. So zum Beispiel auch für Thomas Bermühler. "Wir bleiben Zuhause und genießen den freien Tag", sagt der 30-Jährige bei einer kurzen Straßenumfrage. Josef Lehner ist Katholik. Er geht Freitag in die Gottesdienste und zum Kreuzweg. "Das gehört zum Karfreitag einfach dazu", sagt er.

