Karin Putzin bleibt Waidacher Schützenkönigin

Bei der Weihnachtsfeier ging ein Pokal- und Medaillenregen auf die Mitglieder von Waldfrieden nieder - 21.12.2016 09:30 Uhr

WAIDACH - Karin Putzin ist alte und neue Schützenkönigin des Schützenvereins Waldfrieden Waidach.

Die alte und neue Schützenkönigin Karin Putzin (sitzend 2. von re.) sowie Jugendschützenkönig Leon Eckert (li. daneben) mit den anderen Königen, Vereinsmeistern, Pokal- und Scheibengewinnern des Vereins Waldfrieden Waidach. © Foto: Thomas Weichert



Die derzeit beste Schützin des Vereins sahnte auch bei den Pokalen kräftig ab und wurde zudem mit 372 Ringen Vereinsmeisterin in der Schützenklasse. Mit einem 184,1-Teiler hatte Putzin ihren Titel verteidigt. Schützenmeister Karl Eckert kürte bei der Weihnachtsfeier zudem Adrian Eckert mit einem 207,2-Teiler als Vizeschützenkönig und Andreas Wolf, der mit einem 300-Teiler den dritten Platz geholt hatte.

Mit 372 Ringen

Neuer Jugendschützenkönig des Vereins mit einem 372,8-Teiler und Jugendvereinsmeister mit 372 Ringen wurde Leon Eckert vor Fabian Hechtle mit einem 553,2-Teiler und David Pfister mit einem 685-Teiler. Den Titel „Schützen Liesl“ holte sich Nadine Redel (136,2-Teiler), gefolgt von Karin Putzin (185,8) und Heidi Sachs (350,8). Vereinsmeister in der Altersklasse ist Richard Redel (172 Ringe) und bei den Senioren Kurt Schicklath (306,4 Ringe).

Schützenkönigin Putzin sicherte sich ferner den Schorsch-Persau-Pokal mit einem 237-Teiler und den Sportleiter-Pokal mit einem 127,9Teiler. Manuel Redel hält den Luftpistolen-Pokal mit 93 Ringen, der Hanni-Junkers-Pokal ging an Florian Langhojer mit einem 383,3-Teiler, die Weihnachtsscheibe an Manuel Redel (79,5Teiler), die Altersscheibe an Martin Neuner (323,9) und die Seniorenscheibe an Herbert Gartner (279,8).

Champion der Feuerwaffenschützen wurde erneut Georg Hubert mit einem 323,7-Teiler vor Norbert Maier (301,1) und Siegfried Redel (314,2). Vereinsmeister mit dem Unterhebelgewehr A wurde Helmut Hofmann mit 56 Ringen, mit dem Unterhebelgewehr B Alexander Redel mit 62 Ringen, der sich auch mit dem KK-Gewehr (258) durchsetzte.

Mit dem KK-Gewehr in der Disziplin Auflage gewann Karl Eckert (189 Ringe), mit der KK-Pistole Georg Hubert (269 Ringe) und mit dem GK-Revolver ebenfalls Hubert (185 Ringe). Das Preisschießen der Feuerwaffenschützen entschied Heinz Wenske mit einem 545,4-Teiler für sich, das Preisschießen der Luftgewehrschützen Adrian Eckert (5,1-Teiler), das der Jugend Florian Sieber (93-Teiler) und das der Senioren Sportleiter Herbert Gartner (39,5-Teiler). Hans Böhmer aus Pegnitz gratulierte den erfolgreichen Schützen.

THOMAS WEICHERT