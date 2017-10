Karl-Heinz Müller aus Hegnabrunn wird vermisst

NEUENMARKT - Seit Dienstagnacht wird Karl-Heinz Müller aus Hegnabrunn (Landkreis Kulmbach) vermisst. Der 76-Jährige ist dement und könnte die Orientierung verloren haben. Die Polizei Stadtsteinach bittet um Mithilfe der Bevölkerung.

Seit Dienstagabend wird Karl-Heinz Müller aus Hegnabrunn vermisst. © Polizei Oberfranken



Herr Müller verließ am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr sein Wohnhaus in Hegnabrunn. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Angehörige verständigten am frühen Mittwochmorgen die Polizei. Erste Suchmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war, erbrachten keine Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mannes.

Seit Mittwochmorgen sind neben Streifenbesatzungen auch Personensuchhunde im Einsatz. Herr Müller ist 173 Zentimeter groß und von normaler Statur. Er hat graue Haare, einen Oberlippenbart und trug eine beige Jacke, eine blaue Jeans und braune Turnschuhe. Möglicherweise hat er eine dunkle Kopfbedeckung auf.

Die Polizei Stadtsteinach bittet daher die Bevölkerung um Mithilfe.

Hinweise auf den Vermissten nehmen die Beamten unter der Tel.-Nr. 09225/9300-0 entgegen.

