Karl IV.: Bindeglied zwischen Bayern, Böhmen und Franken

Geschichtsprofessor Dieter Weiß sprach zum 700. Geburtstag des Kaisers — Landesausstellung in Nürnberg - 20.12.2016 22:07 Uhr

BAYREUTH - Aus Anlass der ersten gemeinsamen Landesausstellung Bayern-Böhmen zum 700. Geburtstag von Karl IV. hat Professor Dieter Weiß, Ordinarius für bayerische Geschichte an der Ludwig-Maximilian-Universität München, im Iwalewa-Haus über die Beziehung des Herrschers zu Franken referiert.

Professor Dieter Weiß (rechts) und der Bundestagsabgeordnete Hartmut Koschyk (links), Mitbegründer des Alexander-von-Humboldt-Kulturforums, würdigten die schillernde Persönlichkeit Karl IV.. © Foto: Stephan Herbert Fuchs



Wer kennt es nicht, das berühmte Männleinlaufen im Turm der Frauenkirche auf dem Nürnberger Hauptmarkt? Sieben Kurfürsten umrunden dort den Kaiser. Der ist in diesem Fall mit Karl IV. eine Persönlichkeit, die viele Menschen bis heute fasziniert, die für kulturellen Austausch genauso steht wie für den Ausbau des Handels.

Über Karls Beziehung zu Franken hat nun Professor Dieter Weiß von der Ludwig-Maximilian-Universität München in einer gemeinsamen Veranstaltung des Alexander-von-Humboldt-Kulturforums und des Historischen Vereins für Oberfranken gesprochen. Der böhmische und römisch-deutsche König Karl IV. (1316–1378), 1355 zum Kaiser des Heiligen Römischen Reichs gekrönt, gehört zu den bedeutendsten und facettenreichsten Herrschern der böhmischen und deutschen Geschichte. Professor Weiß skizzierte deshalb gleich mehrere Phasen der Herrschaft Karls IV., in denen Franken eine herausragende Rolle spielte.

Wenzelsburg geschaffen

Schon 1347 habe sich Karls IV. für die Handels- und Zollfreiheit der Nürnberger Händler in Böhmen eingesetzt. Überhaupt sei Nürnberg die Stadt gewesen, in der sich der König – abgesehen von Prag – am meisten aufhielt. Nach dem Empfang der Kaiserkrone in Rom habe Nürnberg von vielen Privilegien profitiert. Karl IV. galt als Bauherr der Frauenkirche, in der er 1361 seinen Sohn Wenzel taufen ließ, genauso wie als Schaffer der Wenzelsburg in Lauf, wo sich der Herrscher einen repräsentativen Sitz errichten ließ.

Um eine sichere Reise von Prag nach Nürnberg zu garantieren, habe Karl eine kleinteilige Territorialpolitik betrieben. Viele Orte entlang der Route hätten damals eine wahre Blütezeit erlebt, erst viel später sei die Strecke als „Goldene Straße“ bekannt geworden, berichtete Weiß. Später habe sich Karl auch in Unterfranken festgesetzt. Orte wie Iphofen, Heidingsfeld oder Wertheim habe er gekauft, aus Prichsendorf wurde Prichsenstadt, und auch nach Schweinfurt oder ins mittelfränkische Windsheim streckte Karl seine Fühler aus.

Grund sei in vielen Fällen die verkehrsmäßige Bedeutung der Orte gewesen, um sicher zur Königswahl oder zu den Reichstagen nach Frankfurt zu gelangen. Erst gegen Ende der 1460er Jahre habe Karls Interesse an diesem Landstrich nachgelassen.

„Nach zwei Jahrzehnten ging die Herrschaft Böhmens über Neu-Böhmen wieder zu Ende“, schilderte Weiß. Der Grund für die Abtretung an die Wittelsbacher sei vor allem gewesen, die Wahl von Wenzel zum König zu sichern.

Karl IV. nehme eine wichtige Brückenfunktion zwischen Bayern, Böhmen und Franken und damit zwischen Deutschland und Tschechien ein, resümierte der Bundestagsabgeordnete Hartmut Koschyk, der Gründungsmitglied des Humboldt-Kulturforums ist. Damit sei Karl IV. aktueller denn je, und so sei auch das große Interesse an dieser historischen Persönlichkeit zu erklären. Nachdem Professor Weiß bereits vor Jahren bei einem Symposium über Franken zur Zeit von Alexander von Humboldt referiert hatte, sei der Geschichtsexperte nun an seine langjährige Wirkungsstätte zurückgekehrt, berichtete Koschyk,. War Weiß doch zehn Jahre lang als Professor für bayerische Landesgeschichte an der Universität Bayreuth tätig.

Den 700. Geburtstag Kaiser Karls IV. haben der Freistaat Bayern und die Tschechische Republik nun wie berichtet zum Anlass genommen, eine gemeinsame Landesausstellung mit internationalem Rahmenprogramm auf die Beine zu stellen. Die Schau wurde in den zurückliegenden Monaten bereits in der Wallenstein-Reithalle in Prag präsentiert und ist nun bis zum 5. März nächsten Jahres im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg zu sehen.

Aus zwei Blickwinkeln

Die Ausstellung bietet eine spannungsreiche Präsentation der Lebens- und Regierungszeit von Karl IV. im Spiegel des wechselvollen 14. Jahrhunderts. Die Schau versucht darüber hinaus eine kritische Würdigung des Herrschers, seines Konzepts, seiner Bedeutung für die Residenzstädte Prag und Nürnberg sowie seiner künstlerischen Repräsentation.

Als weiteren Schwerpunkt geht die Ausstellung der Frage nach, wie Karl IV. auf tschechischer und deutscher Seite bis zur Gegenwart rezipiert wurde. Dabei zeigt sich eine sehr unterschiedliche Sichtweise.

