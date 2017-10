Karl Schmidt feierte in Pegnitz 100. Geburtstag

Jubilar bereits seit 80er Jahren im Ruhestand — Lebensabend in Pegnitz - 26.10.2017 18:35 Uhr

PEGNITZ - Karl Schmidt aus Pegnitz hat am Mittwoch seinen 100. Geburtstag gefeiert. Freunde, die Familie und Bekannte kamen, um dem Jubilar zu gratulieren. Darunter waren Bürgermeister Uwe Raab, der die Glückwünsche der Stadt überbrachte. Hans-Karl Schönner gratulierte im Namen des Ortsvereins des Sozialverbands VdK. Pfarrer Peter Klamt schloss sich den Gratulanten an und beglückwünschte dem Jubilar zum runden Geburtstag in Namen der katholischen Pfarrei Herz-Jesu Pegnitz.

Bürgermeister Uwe Raab, Tochter Hanne, Pfarrer Peter Klamt, Tochter Regina und Hans-Karl Schönner vom VdK (von links) gratulierten Karl Schmidt zum 100. Geburtstag. © Foto: Klaus Trenz



Karl Schmidt wurde in Königinhof an der Elbe geboren. Die Stadt liegt im Vorland des schlesischen, beziehungsweise tschechischen Riesengebirges und heißt heute Dvur Králové nad Labem. Er wuchs als Sohn eines Bäckers auf und durchlief eine Ausbildung zum Kaufmann.

Nach dem zweiten Weltkrieg ereilte die Familie das Schicksal der Vertreibung aus ihrer Heimat. Karl Schmidt kam als Flüchtling nach Schwarzenbach im Wald, wo er sich als selbstständiger Kaufmann niederließ. Er eröffnete ein Lebensmittelgeschäft. Als es in den 80er Jahren für ihn Zeit wurde, in den verdienten Ruhestand zu gehen, fiel seine Wahl auf Pegnitz.

Zur Familie des Jubilars zählen ein Sohn, die zwei Töchter Hanne und Regina sowie vier Enkel und vier Urenkel.

klt