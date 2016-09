Karte erzählt Geschichte der Posthilfsstelle Buchau

Einzige bekannte Einrichtung dieser Art befand sich zur Zeit des Königreichs Bayern im heutigen Pegnitzer Ortsteil - vor 2 Stunden

PEGNITZ/BUCHAU - Im Königreich Bayern waren einst die Posthilfsstellen die kleinsten Postanstalten. Sie wurden ab 1897 eingerichtet, um den Postdienst auch auf dem Lande zu ermöglichen. Dafür wurden Privatleute gesucht. Doch im Gegensatz zu den kleinen Postagenturen auf dem Lande heute waren diese damals ein unbesoldetes Ehrenamt mit etlichen Pflichten gegenüber dem Kunden und der königlichen Post.

So war es vor über 100 Jahren: Der dreizeilige Stempel (Posthilfestelle Buchau Taxe Pegnitz 1) musste auf die Vorderseite des Briefes. © Repro: Peter Spätling



So war es vor über 100 Jahren: Der dreizeilige Stempel (Posthilfestelle Buchau Taxe Pegnitz 1) musste auf die Vorderseite des Briefes. Foto: Repro: Peter Spätling



Im Bereich des Postamtes Pegnitz ist bislang nur eine einzige solche Posthilfsstelle bekannt geworden. Wen wundert es, wenn keine Besoldung stattfand. Diese Posthilfsstelle befand sich in Buchau. Dafür findet sich ein Beleg in der postgeschichtlichen Sammlung von Peter Spätling.

Am 21. November 1915, also vor mehr als 100 Jahren, in der Zeit des Ersten Weltkrieges, schickte der Hauptlehrer Christof Leikam diese Karte an den Postsekretär in Herxheim in Landau (Pfalz). Da es eine private Drucksache war, scheint sich der dortige Postsekretär wohl schon als früher Sammler für den seltenen Stempel der Posthilfsstelle interessiert zu haben. Dieser dreizeilige Stempel (Posthilfsstelle Buchau Taxe Pegnitz 1) durfte nicht auf der Briefmarke abgeschlagen werden, sondern daneben auf der Briefvorderseite. Die Wertmarke selbst wurde dann im zuständigen Postamt Pegnitz 1, an das die Karte vom Posthilfsstellenbetreiber abzuliefern war, mit Stempel entwertet. Dieses Postamt befand sich damals im Haus Nr. 67 in der Hauptstraße in der Stadtmitte (heute Ratsstube).

Skurrile Vorschrift

Der Posthilfsstellenbetreiber in Buchau musste – auch wenn er keine Bezahlung erhielt – zweimal täglich zu festgesetzten Zeiten die Hilfsstelle öffnen und alle Wünsche der Postkunden erfüllen. Eine Vorschrift über die Aufbewahrung von Wertsendungen oder Postanweisungen mutet für heutige Verhältnisse schon nahezu skurril an. So heißt es in §6 Absatz 2 der Dienstanweisung: „Während der Nacht können diese Gegenstände von dem Hilfsstellen-Inhaber zur besseren Sicherung in seinem Schlafzimmer aufbewahrt werden.“

Begehrte Stempel

Unter diesen Bedingungen fanden sich wohl nur sehr wenige Leute auf dem Lande für solche „Ehrenaufgaben“. Dementsprechend rar und gesucht sind heute diese Stempel bei den Philatelisten.

Der Buchauer Stempel ist einer der seltensten in Bayern, während beispielsweise der aus Krottensee, wo sich die Posthilfsstelle neben der Maximiliansgrotte befand, relativ häufig ist. Dafür gibt es eine einfache Erklärung: Die Besucher der Grotte schickten eben gerne von hier aus eine Ansichtskarte nach Hause.

Nicht zu verwechseln sind die Posthilfsstellenstempel aus der Zeit der Königlichen Post in Bayern mit den später verwendeten Stempeln der Poststellen 2. Zu Zeiten der Reichspost gab es sie nämlich in fast jedem Dorf — sie sind also keine Seltenheit.

psp