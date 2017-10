Aus bisher ungeklärter Ursache ist am Dienstagmorgen das provisorische Dach eines Möbellagers in Kasendorf im Landkreis Kulmbach eingestürzt. Die Feuerwehr war alarmiert worden, weil ein Brandmelder ausgelöst hatte. Als die Aktiven vor Ort eintrafen, stürzte die Konstruktion in sich zusammen. Weil dadurch die Sprinkleranlage beschädigt wurde, kam es außerdem zu einem massiven Wasserschaden. Personen wurden zum Glück nicht verletzt. Foto: News5/Fricke ©