Kathrin Persau aus Waischenfeld ist 1000. Elternbegleiterin

Waischenfelderin erhielt ihr Zertifikat — "Brücken schlagen zwischen den Beteiligten"

WAISCHENFELD - Da steckt Geld des Bundes dahinter. "Elternchance 2" nennt sich ein Projekt des Familienministeriums, das Vätern, Müttern, Kindern und Lehrern gleichermaßen helfen soll. Durch Frauen und Männer, die sich zum Elternbegleiter fortbilden lassen. Kathrin Persau aus Waischenfeld ist die 1000. Teilnehmerin, die Ausbildungsleiterin Inés Brock in diesem Programm unter ihren Fittichen hat. Gestern schließlich erhielt Persau in Bayreuth ihr Zertifikat.

Elternbegleiterin Kathrin Persau (links) mit Inés Brock (rechts) bei der Übergabe des Zertifikats. © NN



"Ich bin da mehr oder minder aus Zufall über Facebook draufgestoßen auf dieses Angebot", so die gelernte Erzieherin im Gespräch mit unserer Zeitung. Seit acht Jahren leitet sie die Mittagsbetreuung an der Grundschule Waischenfeld. Von 2013 bis 2017 absolvierte sie zudem eine Ausbildung zur Heilpädagogin. Stillstand ist ihre Sache nicht. Und so reagierte sie prompt, als sie in den sozialen Netzwerken die Förderinitiative des Bundes entdeckte, die sich an Fachkräfte aus der Familienbildung, aus Kindertagesstätten, Schulen und sonstigen pädagogischen Einrichtungen wendet.

Die Rolle eines Elternbegleiters sei wichtig, gerade in einer Zeit, in der viele Eltern überfordert seien, wenn es um die Suche nach dem richtigen Bildungsweg für ihren Nachwuchs geht, sagt die 40-Jährige. Sie fügt hinzu: "Vernetztes Arbeiten ist da von enormer Bedeutung, um Brücken zu schlagen zwischen den Beteiligten." Und zwar direkt vor Ort, auf kurzem Weg – ohne einen mühsamen Gang durch die Instanzen im Dschungel der Behörden und Institutionen. "Weil man dann gleich das Gefühl vermitteln kann, unmittelbar helfen zu können. Das läuft niederschwellig." Und damit auch bodenständig.

Begleiten statt beraten

Worauf Kathrin Persau Wert legt: "Wie der Name schon sagt, berate ich nicht, sondern begleite." Es gehe nicht darum, betroffenen Eltern den "perfekten Erziehungstipp" zu geben. Sondern darum, ihnen einen Leitfaden zu bieten, ihnen Ansprechpartner zu nennen, die für ihr Problem die richtigen sein könnten. Etwa bei Themen wie Logopädie oder Psychiatrie. Da seien Eltern nicht selten orientierungslos, wüssten nicht, was ihrem Kind weiterhelfen könnte.

Im Vorfeld ihrer Prüfung am Dienstag musste sie unter anderem eine Art Nachschlagewerk erstellen, in dem solche Ansprechpartner gelistet sind, "das musste ich dann auch präsentieren".

Die Teilnehmer der Fortbildung zum Elternbegleiter kamen aus ganz Deutschland. Vom Saarland über Hessen bis nach Oberbayern. Der Bedarf an diesem Angebot ist nicht nur da, er wächst, sagt Persau. Weil bei den Eltern die Unsicherheit wächst. Stichwort lesen: "Da wundern sich manche, dass ihr Kind damit in der Schule große Probleme hat, obwohl sie nach eigenen Angaben daheim jeden Tag mit ihm üben." Oder sie verstehen nicht, dass ihr Sprössling zu Hause ganz brav ist, in der Schule aber ununterbrochen den Unterricht stört. Ein Patentrezept gebe es oft nicht, "da kann ein langer Prozess bei der Ursachenforschung nötig sein", so die Mutter zweier Jungen im Alter von neun und 14 Jahren. Da müsse man wissen, wie die familiären Verhältnisse sind, wie das Kind in der Klasse zurechtkommt, "eben forschen, was die Gründe sind. Lehrer haben dafür keine Zeit."

Sich die Zeit für dieses Forschen, fürs Gespräch zu nehmen, sei allemal besser, als Eltern einfach in die Sprechstunde zu beordern und sie kurz- und schmerzlos vor vollendete Tatsachen zu stellen. Wobei oft die Eltern selbst ein Problem darstellen: "Immer mehr haben Angst, dass ihre Kinder die Zukunft nicht meistern und nehmen ihnen alles ab. Da wird lieber über den Lehrer geschimpft, als sich selbst zu hinterfragen." Auch das könne ein Ziel für Elternbegleiter sein: Ihnen nahebringen, dass Kinder wieder verstärkt zur Eigenverantwortung angehalten werden müssen.

Die Kompetenz, dies praxisnah umzusetzen, hat sich Kathrin Persau in 190 Unterrichtseinheiten, verteilt auf drei Blockschulungen, erworben. "Da hat sich auch manches bestätigt, was ich in meiner Ausbildung zur Heilpädagogin erfahren habe, auch da spielte Eltern-Coaching eine bedeutende Rolle."

STEFAN BRAND