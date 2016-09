Katzenhilfe in Betzenstein: „Sie haben immer ein qualvolles Leben“

Streuner landen im Tierhilfehaus - Kastrationspflicht gefordert - vor 51 Minuten

BETZENSTEIN - Im Tierhilfehaus in Betzenstein leben hauptsächlich Hunde. Aber auch im südlichen Landkreis Bayreuth gibt es so ein massives Problem mit verwilderten Katzen, dass bei der Tierhilfe Franken, die das Haus betreibt, immer wieder Streuner landen. „Eine Streunerkatze hat immer ein qualvolles Leben", sagt Carmen Baur, die sich deshalb für eine Kastrationspflicht ausspricht.

Carmen Baur (links) und Brigitte Seufert von der Tierhilfe Franken. In Betzenstein leben im Tierhilfehaus des Vereins hauptsächlich Hunde. Aber immer auch rund ein Dutzend Katzen, die der Hilfe der Tierschützer bedürfen. © Foto: nn



Carmen Baur (links) und Brigitte Seufert von der Tierhilfe Franken. In Betzenstein leben im Tierhilfehaus des Vereins hauptsächlich Hunde. Aber immer auch rund ein Dutzend Katzen, die der Hilfe der Tierschützer bedürfen. Foto: Foto: nn



In einigen Bundesländern müssen freilaufende Katzen kastriert sein. Nicht so in Bayern. Im Freistaat besteht keine gesetzliche Pflicht, die Tierschützer in ganz Bayern seit Jahren einfordern. Vor allem im ländlichen Bereich, im Umfeld von landwirtschaftlichen Betrieben, trifft man oft auf Streuner, die sich in Ställen und Scheuen eingerichtet haben. „Die haben kein lebenswertes Leben", sagt Carmen Baur. Die Katzen sind laut ihr ständig krank, leiden unter Parasiten und können bei Verletzungen nicht tierärztlich versorgt werden, weil sich Streunerkatzen nur sehr schwer einfangen lassen — wenn überhaupt jemand da ist, der sich um sie kümmert.

Anfang August hatte auch die Tierhilfe Weidenberg einmal mehr auf das Problem aufmerksam gemacht. Auf Anfrage hatte sich das zuständige bayerische Umweltministerium zum Streuner-Problem geäußert. Impfungen und Kastration gehörten zu einer „verantwortungsbewussten und tierschutzgerechten Katzenhaltung".

Dennoch wolle man die Entscheidung den Tierhaltern überlassen. Und den Kommunen. Denn die können per Satzung eine Kastrationspflicht einführen, wenn die Anzahl der verwilderten Katzen überhandnimmt. „Vor Ort kann am besten beurteilt werden, ob Maßnahmen wie die Kastration oder das Verbot unkontrollierten freien Auslaufs erforderlich sind", teilte ein Sprecher des Ministeriums mit.

Desinteresse bei Stadtvätern

Carmen Baur bezweifelt, dass es der richtige Weg ist, die Verantwortung auf die Gemeinden abzuwälzen. In Orten, in denen sich eine Handvoll Leute für die Streuner einsetze oder wenn der Bürgermeister dahinter sei, bekomme man das Problem „ganz gut in den Griff", sagt die Tierschützerin. „Aber es gibt Stadtväter, die interessiert das überhaupt nicht." Und entsprechend gingen dann auch die Zahlen der verwilderten Hauskatzen nach oben.

Der Aktionsradius der Tierhilfe Franken reicht vom südlichen Landkreis Bayreuth bis weit in den Nürnberger Großraum. Der Verein könne sich gar nicht um alle Katzen kümmern, die dort landen.

Aussetzen eher ein Klischee

Deshalb arbeitet er mit der Vereinigung für Katzenschutz in Rückersdorf (Nürnberger Land) zusammen. Trotzdem lebt im Tierhilfehaus in Betzenstein neben 40 Hunden immer auch ein gutes Dutzend Katzen. Dass es jetzt in den Sommerferien spürbar mehr bedürftige Tiere gab, hat Carmen Baur nicht festgestellt.

Der Hund, der an der Autobahnraststätte ausgesetzt wird, oder die Katze, die während der Urlaubsreise zu Hause im Stich gelassen wird? Eher Klischees. „Das wird immer so dargestellt", sagt Baur. „Aber ich beobachte das nicht." Es gebe das ganze Jahr über Haustiere, die die Hilfe der Tierschützer brauchen.

Um streunenden Katzen ein einigermaßen lebenswertes Leben zu ermöglichen, arbeitet die Tierhilfe Franken mit Pflegefamilien zusammen und ist auch immer auf der Suche nach neuen engagierten Bürgern. Die Tierhilfe leistet dann Unterstützung bei der Kastration der Tiere und unterstützt die Menschen mit Katzenfutter.

Auch am Tierhilfehaus in Betzenstein gibt es eine Futterstation, die hungrige Streuner ansteuern können. Eine verwilderte Katze einzufangen und wieder zur Hauskatze zu machen, das sei in der Regel kaum möglich, sagt Baur aus Erfahrung. Denn wenn das Tier sich erst einmal an das Leben in freier Wildbahn gewöhnt hat, dann sei sie nur schwer wieder zu domestizieren. Damit sie sich wieder an Menschen und ein neues Zuhause gewöhnt, müsste die Katze erst einmal drei bis vier Wochen in der neuen Wohnung bleiben. „Das ist ganz schwierig", sagt Carmen Baur. „Die Katze geht die Wände hoch. Die ist ja wild."

Langer Weg

Bis zu einer Kastrationspflicht in Bayern ist es noch ein langer Weg — wenn sie überhaupt jemals kommt. Carmen Baur appelliert an die Tierfreunde, die Streuner nicht im Stich zu lassen. Wer irgendwo einen Wurf entdecke, in einer Scheune oder auf dem eigenen Grundstück, solle die Katzen doch zu seinem Projekt machen. „Das müssen am besten mehrere Leute machen", sagt sie. „Das kostet viel Zeit."

Aber wenn sich die Katzen mit der Zeit an Menschen gewöhnen und zutraulich werden, könnten sie vermittelt werden — und dann eben auch kastriert.

MORITZ KIRCHER