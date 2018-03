Kauf der Luther-Immobilie in Auerbach hat sich für ASB zerschlagen

AUERBACH - Das war nichts für den ASB-Regionalverband Jura: Mit dem Beschluss der Hauptversammlung im Rücken wollten die Samariter zu Jahresbeginn die leerstehende Immobilie von Reifen Luther im Auerbacher Industriegebiet kaufen. Aber der angestrebte Kauf hat sich zerschlagen.

Für den ASB haben sich Pläne, das Gebäude des früheren Reifenservice Luther in Auerbach zu kaufen, zerschlagen. Er will jetzt selber bauen. Bei Luther hingegen mietet sich die benachbarte ZF AG mit einer Produktionslinie ein. © Michael Grüner



Vorsitzender Roland Löb machte da bei der Anfrage der NN-Redaktion kein Geheimnis daraus. "Wir haben dieser Tage die Mitteilung erhalten, dass wir nicht zum Zuge kommen", sagt der Chef der Samariter mit Sitz in Velden.

Es wird eng

Was aber nicht heißt, dass das Gebäude an der Cherry-Straße weiterhin leer steht. Bis auf weiteres mietet sich in die Hallen des früheren Reifenservice die benachbarte ZF AG Friedrichshafen ein. Das hat Sprecher Michael Lautenschlager auf Anfrage der Redaktion bestätigt. Der Standort Auerbach des Entwicklers und Herstellers von Elektronischen Systemen platzt förmlich aus allen Nähten. Wie berichtet auch ein Grund dafür, dass die wieder eigenständige Cherry GmbH Platz machen muss und neu bauen lassen möchte.

Im Moment lässt ZF die Luther-Hallen für seine Bedürfnisse herrichten. Es soll nicht eingelagert, sondern so schnell wie möglich mit einer Linie produziert werden. ZF geht davon aus, in rund vier Wochen starten zu können. Dann werden ZF-intern weitere Produktionsbereiche umstrukturiert. Verkauft ist das Luther-Gebäude bislang nicht.

Und warum kam der ASB nicht zum Zug? "Den Grund kennen wir nicht, aber wir vermuten, dass ein Mitbewerber ein für Herrn Luther lukrativeres Angebot abgegeben hat. Wir hatten ja klar unser Limit, das sich nach unseren Möglichkeiten, den noch zu leistenden Umbaumaßnahmen und dem erstellten Gebäudegutachten definiert hat."

Zweite Option kommt zum Tragen

Der ASB hat bei seiner Hauptversammlung zum Jahreswechsel beschlossen, in Auerbach wieder mit einer Immobilie "sesshaft" zu werden. Aber ein weiteres Gebäude zum Ankauf haben die Samariter laut Vorsitzendem Löb aktuell nicht ins Auge gefasst. "Für uns kommt nun die zweite Option zum Tragen", sagt er weiter. Das bedeutet einen Neubau, der ebenfalls durch den Beschluss der Hauptversammlung gedeckt ist.

"Interessante Grundstücke sind ja im Stadtgebiet vorhanden und wir können uns gut vorstellen, dass hier ein geeignetes für den ASB dabei ist", so Roland Löb. "Für uns ergibt sich jetzt die Möglichkeit, exakt nach dem Bedarf eine Anlage zu entwerfen, wo wir keine gebäudestrukturellen Einschränkungen berücksichtigen müssen."

Auf die Frage, bis wann nun die nächste Entscheidung getroffen sein soll, sagte der Vorsitzende Löb wörtlich: "Den Weg, den wir beschreiten wollen, hat die Mitgliederversammlung mit dem weitreichenden Beschluss, beide Optionen wurden ja dargestellt, schon vorgegeben. Insofern wären jetzt die nächsten Entscheidungen Standort und Grundstücksankauf. Es wäre schön, wenn wir das in den nächsten sechs Monaten hinbekommen. Aber letztendlich drängt uns nichts, wir können uns die Zeit nehmen, die wir brauchen. Wobei wir das Projekt bis zum Ende der Niedrigzinsphase schon in trockenen Tüchern haben sollten".

