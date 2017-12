Keime im Wasser der Köttweinsdorfgruppe gefunden

Bei mehreren Untersuchungen Belastungen von Waischenfelds Wasser festgestellt - vor 1 Stunde

WAISCHENFELD - Aktuell in Aufseß, immer mal wieder in Leups - und jetzt hat es auch die Köttweinsdorfgruppe erwischt: Im Wasser des Versorgers, dessen Gebiet bekanntlich schrittweise vom Zweckverband der Juragruppe übernommen wird, wurden koliforme Keime entdeckt. Die Konsequenz: Das Wasser muss wohl noch bis Ende des Monats gechlort werden.

Das Wasser der Köttweinsdorfgruppe ist mit coliformen Keimen belastet. © Ralf Münch



"Ja, bei mehreren Untersuchungen fand man Keime", bestätigt Baptist Knörl, Vorsitzender der Köttweinsdorfgruppe. Die Ursache sei nicht geklärt, Knörl geht von einem "hausgemachten Problem" aus, ohne sich im Detail äußern zu wollen. Worauf er Wert legt: Kaum ein großer Wasserversorger lasse so viele Proben entnehmen wie seine Gruppe. Mehr als 60 seien das im Jahr, "im Roh- wie im Reinwasser und auch draußen in den Ortschaften". Er geht davon aus, dass daher Keimbefall andernorts oft gar nicht festgestellt werde.

Das ständige Beproben ist wichtig aus seiner Sicht, "schließlich haben wir kein Wasserschutzgebiet". Drei Quellen liefern das Wasser der Köttweinsdorfgruppe. Ihre Schüttung läuft in einem zentralen Schacht zusammen, von dort wird das Wasser dann weitergepumpt. Wie in Aufseß oder Leups handelt es sich dabei um oberflächennahe Quellen, die besonders empfindlich sind, was Einflüsse von außen betrifft.

Unter der Dusche riecht es

Glücklich ist Knörl über die vom Landratsamt angeordnete Chlorung nicht, "aber wir müssen das gegenüber dem Verbraucher nachweisen, da führt kein Weg dran vorbei". Der merke das beim Kaltwasser kaum, beim Erhitzen im Wasserkocher oder unter der Dusche dann aber doch — "da werden Dämpfe freigesetzt, das riecht man schon".

Angesichts dieser Ausgangslage sei es sicher der richtige Schritt gewesen, die Juragruppe ins Boot zu holen, sagt Knörl, obwohl bei ihm immer noch eine Portion Wehmut zu spüren ist. Aber die Bürger in Eichenbirkig und Oberailsfeld, die bereits an die Juragruppe angeschlossen sind, seien durch die Bank zufrieden. Das bestätigt auch Hans Hümmer, Werkleiter des in Pegnitz ansässigen Wasserversorgers. In der Vergangenheit habe es immer ein Keimproblem bei der Köttweinsdorfgruppe gegeben, das sei nun mal keine Seltenheit bei Quellen, die direkt unter der Erdoberfläche angesiedelt sind. Er verweist auf die Held-Bräu in Oberailsfeld. Dort sei Inhaber Helmut Polster froh, sein Brauwasser jetzt nicht mehr aus dem eigenen Brunnen fördern zu müssen. Denn so ein Brunnen müsse ständig überprüft werden, das koste richtig Geld. Polster selbst hatte auf Anfrage bestätigt, dass er mit dem Wasser der Juragruppe "sehr zufrieden" sei.

