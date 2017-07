"Kein Fest-Fest" füllt die Lücke

Nicht nur eine Ausstellung im Bürgerzentrum beweist: Pegnitzer können feiern - 14.07.2017 21:19 Uhr

PEGNITZ - Von wegen "nichts los": In den letzten Wochen vor den Sommerferien wird gefeiert, was das Zeug hält. Auch die Pegnitzer können da durchaus mithalten, das dreitägige Marktplatzfest, der Beginn der Faust-Festspiele oder die Troschenreuther Kirchweih allein an diesem Wochenede beweisen es. Damit nicht genug: Demnächst geht sogar ein "Kein Fest-Fest" über die Bühne.

Der Schlappenabend gilt aktuell als eines der schönsten Pegnitzer Feste. Auch heuer herrschte wieder ausgelassene Stimmung. Foto: Richard Reinl



Dass die Pegnitzer seit jeher nicht nur fleißige Leute sind, sondern durchaus auch die Freuden des Lebens genießen können, beweist die aktuelle Ausstellung des Stadtarchivs "Feste feiern in Pegnitz – damals wie heute", die noch bis Ende August im Bürgerzentrum zu bewundern ist. Da sind Dokumente von einem Königsbesuch zu sehen und eine Einladung zu einer "hochpatriotischen Feier zur Erinnerung an den glorreichen Feldzug von 1870/71" im Sommer 1895.

Bilderstrecke zum Thema Neuauflage für "Sommernachtsfest der Jugend"? Jahrzehntelang war es ein Highlight im Pegnitzer Veranstaltungskalender, doch seit einigen Jahren ist es nach der einen oder anderen wetterbedingten Absage in Vergessenheit geraten: Die Rede ist vom "Sommernachtsfest der Jugend", einst von den politischen Nachwuchsorganisationen und den heimischen Vereinen ins Leben gerufen. Alljährlich strömten hierzu Tausende von Besuchern aus nah und fern auf den Pegnitzer Schloßberg, wo bei freiem Eintritt stets eine Band aufspielte und die verschiedenen Organisationen an ihren Ständen Leckeres in fester und flüssiger Form anboten. Der Erlös wurde jeweils unter den Beteiligten aufgeteilt und für die Nachwuchsarbeit verwendet. Dem Vernehmen nach soll es heuer am Freitag, 15. September, den Versuch einer Neuauflage geben. Unsere Bilder zeigen Schnappschüsse aus den Jahren 1977 und 1992. Fotos: Irene Lenk und Claus Volz



Eine große Rolle spielt auch das Gregorifest, das es ansonsten in Nordbayern nur noch in Neustadt bei Coburg, in Schnabelwaid und in Creußen gibt. Früher wurde da sogar zwei Tage lang gefeiert, zeitweise angereichert mit einem Bergfest wie etwa im Jahr 1887.

Interessant, dass es damals für die Kinder nicht nur Bratwürste, sondern auch Bier gegeben hat, bis das wegen Auswüchsen gegen Lehrer und Erzieher eingestellt worden ist. Eine Attraktion für die ganze Region war das erste Pegnitzer Heimatfest nach dem Krieg im Jahr 1950, zu dem sogar ein stark verbilligter Sonderzug aus Nürnberg eingesetzt wurde.

Ganze Heerscharen von Besuchern sind damals für 3,50 Mark mit der Bahn oder mit Omnibussen angereist, um am üppigen Programm mit Standkonzert, Bergfest, Eröffnung der Gunzerberg-Anlagen und Einweihung des Aussichtsturms am Kleinen Kulm teilzunehmen.

Besonders erwähnt haben die Chronisten in diesem Zusammenhang, dass die Festwagen der Heimatvertriebenen aus Schlesien und dem Sudetenland für viel Aufsehen gesorgt haben.

Auch dem Flinderer ist ein Kapitel gewidmet. Zieht sich dieses Bier- und Schlachtfest heute über geschlagene 13 Wochen hin, so hielt in den 1970er Jahren nur mehr der "Melcher" die Tradition hoch, mit durchschlagendem Erfolg. Um der Massen Herr zu werden, wurden sogar die Wohn- und Schlafräume für die Zecher leergeräumt. Allein in diesem Gasthaus sollen an die 30 Schweine verzehrt worden sein.

Waldstock lockte Tausende

Im Lauf der Zeit kamen immer mehr Feste hinzu, etwa die Löhrs-Kerwa, die im nächsten Jahr ihr 40-jähriges Jubiläum begehen kann, das Alternative-Rock- und Folk-Festival Waldstock, das erst dieser Tage wieder Tausende bei freiem Eintritt auf den Schloßberg gelockt hat, oder der Bratwurstgipfel, der in kürzester Zeit zum gesamtfränkischen Genussfest schlechthin geworden ist.

Es sind aber auch Feste, die fast 40 Jahre mit großem Erfolg veranstaltet wurden, von der Bildfläche verschwunden. Das Sommernachtsfest der Jugend etwa, mit dem sich die Nachwuchsorganisationen dringend benötigtes Geld für ihre Arbeit verschafften, hat seit 2014 nicht mehr stattgefunden. Heuer soll es am 15. September wieder aufleben.

Wenn nicht, könnten sich die Veranstalter ein Beispiel nehmen an der Troschenreuther Dorfjugend. Die feiert am einzigen Wochenende, an dem in dem Ortsteil nichts los ist, ein "Nicht Fest-Fest". Ihr Wahlspruch: "Wenn ma mal nix zum feiern ham, dann feier ma, dass ma nix zum Feiern ham."

