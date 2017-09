Kein "Obi-Wan-Kenobi-Weg" in Neuhaus

Marktrat lehnt Idee eines Bürgers ab und entscheidet sich für "Am Schlehenweg" - vor 40 Minuten

NEUHAUS/PEGNITZ - Einen "Obi-Wan-Kenobi-Weg" wird es in Neuhaus nicht geben. Star-Wars-Freunde werden es wohl verzeihen, dass sich der Marktrat für den Namen "Am Schlehenweg" entschied.

Das Baugebiet Neue Zeile in Neuhaus. © Klaus Möller



Das Baugebiet Neue Zeile in Neuhaus. Foto: Klaus Möller



Damit reiht sich der neue Name für das Baugebiet Neue Zeile III gut ein zwischen Am Ligusterweg, Am Rosenweg und Am Fliederweg. Die Verwaltung hatte unter anderem von den Bauwerbern um Ideen für den künftigen Straßennamen gebeten. Ein Vorschlag war der Name des Jedi-Meisters.

Der Marktrat votierte einstimmig für "Am Schlehenweg" und wird in der neuen Ortsstraße die Hausnummer 1 bis 4 vergeben.

bg