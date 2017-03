Kein Spaziergang für die Handballer des SV 08 Auerbach

Team muss in der Landesliga drei schwierige Auswärtspartien hintereinander bewältigen — Rückspiel-Derby gegen den ASV 1863 Cham - vor 5 Stunden

AUERBACH - Nach der zweiwöchigen Spielpause stehen den Handballern des SV 08 Auerbach entscheidende Wochen mit drei schweren Auswärtsspielen nacheinander bevor, angefangen mit einem Oberpfalz-Derby beim ASV 1863 Cham. Die Bayerwälder, die derzeit mit 15:21 Punkten auf Platz Zehn und damit auf dem voraussichtlichen Abstiegs- Relegationsplatz liegen, unterlagen im Hinspiel fast in letzter Sekunde mit nur einem Gegentreffer (25:24) und wollen diesmal ihre Heimstärke zur Revanche nutzen. Anpfiff in der Sporthalle des Josef-von-Frauenhofer Gymnasiums ist am heutigen Samstag, 11. März, um 19.30 Uhr.

Handball-Landesliga

Im Oberpfalz-Derby treten die Handballer des SV 08 Auerbach am heutigen Samstagabend auswärts gegen Cham in der Sporthalle des Josef-von-Frauenhofer Gymnasiums an. Es wird nicht leicht. © Archivfoto: Klaus Trenz



Sowohl der SV 08 Auerbach als auch der ASV 1863 Cham hatten im Gegensatz zur übrigen Staffel nur zwei Wochen Zeit, sich auf die kommenden schweren Wochen vorzubereiten. Während Auerbach im vorgezogenen Spiel gegen die HSG Lauf-Heroldsberg mit 28:32 den Kürzeren zog, musste sich Cham in Regensburg mit 32:20 abfertigen lassen.

Dabei zeigte sich einmal mehr die Auswärtsschwäche der Bayerwälder, die in ihren bisher zehn Partien in fremder Halle lediglich bei der HSG Fichtelgebirge einen Punkt entführen konnten. Ansonsten stehen knappen Ein-Tore-Niederlagen in Auerbach, Helmbrechts und Rödental deutliche Schlappen mit bis zu 13 Toren gegenüber.

Ganz anders sieht es dagegen bei Heimspielen aus. In eigener Halle musste sich der ASV 1863 nur dem Tabellenführer aus Rothenburg geschlagen geben, alle übrigen Partien wurden teilweise klar gewonnen. "Cham ist sehr heimstark und spielt zuhause ganz anders als auswärts", weiß auch Auerbachs Trainer Matthias Schnödt. "Ich hoffe, die großen Probleme, die wir im Hinspiel hatten, treten diesmal nicht wieder auf."

Dabei hofft Schnödt wieder auf eine ähnlich gute Leistung wie in den letzten Partien von Valentin Kroher im Tor. Vor allem, weil ein Einsatz von Raul Adam fraglich ist. "Außerdem brauchen wir eine aggressive und wache Abwehr gegen die gut besetzte Angriffsreihe der Chamer. Wir wissen nicht sicher, ob Tahovsky spielen wird, aber mit Pelikan, Soukup, Selmer, Bornack oder Kreisläufer Lucas Klima stehen Sylvio Scheurer etliche gute Spieler zur Verfügung", mahnte der Trainer eine gute Defensivleistung an. Dabei steht vor allem der torgefährliche Rückraum um den tschechischen "Altmeister" Petr Tahovsky im Vordergrund.

Gefährlicher Torjäger Tahovsky

Der 41-jährige Pilsener, der einige Spiele nicht dabei sein konnte – auch weil er als Physiotherapeut die tschechische Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Frankreich begleitete — führt die interne Liste der Feldtorschützen mit 101/11 Treffern mit weitem Vorsprung vor seinen Landsmännern Tomas Soukup (101/38) und Lukas Pelikan (59) an.

Während die Abwehr der Auerbacher im Hinspiel mit Tahovsky über weite Strecken gut zurecht kam und erst in der Schlussphase seine Erfahrung deutlicher zu spüren bekam, wurde sie vom wieselflinken Lukas Pelikan in der Mitte und Linkshänder André Bornack auf der Rechtsaußenposition vor große Probleme gestellt. Auf der anderen Seite des Balles erhofft sich Schnödt eine ähnlich gute Leistung der Angreifer wie im Hinspiel, auch wenn mit dem Tschechen Zdenek "Ebi" Hejduk und dem Rumänen Marius Bistrian zwei sehr erfahrene Torhüter zwischen den Pfosten stehen.

Die Chamer stehen noch nicht wirklich mit dem Rücken zur Wand, brauchen nach vier Niederlagen aber dringend wieder etwas Zählbares, um den Anschluss ans dicht gedrängte Mittelfeld nicht zu verlieren. Selten hat man ein ähnlich enges Feld gesehen. Zwischen Platz Drei und Platz Dreizehn liegen nur acht Zähler.

Wichtiger Punktgewinn

Daher wäre auch für den SV 08 Auerbach ein Punktgewinn wichtig, vor allem im Hinblick auf die schweren Auswärtsspiele bei der HSG Fichtelgebirge und in Heidingsfeld. Aktuell haben die Bergstädter noch einen relativ komfortablen Vorsprung auf die Abstiegsregion, aber der sichere neunte Tabellenplatz ist nur noch vier Punkte entfernt, während der ungeliebte Relegationsplatz, den aktuell der ASV Cham belegt, noch einmal drei Punkte dahinter liegt.

"Wir dürfen uns nicht von unserer aktuellen Lage einlullen lassen und müssen in jedem Spiel an unsere Grenzen gehen. Gegen Cham sehe ich ein 50/50-Spiel, das möglicherweise ähnlich glücklich entschieden wird, wie das Hinspiel", erwartet Matthias Schnödt und hofft, dass "die Torhüterleistung stimmt und wir ein schnelles Gegenstoßspiel aufziehen können. Im Hinblich auf die nächsten Spiele wäre jeder Punkt Gold wert."

SV 08 Auerbach: Adam (?), Kroher, Kolb, Tannenberger, Bauer, Hackenberg, Bürger, Edtbauer, Kraus, Eckert, Herold, Hofmann M., Hofmann A., Pankraz, Neuß

HARALD WEIDMANN