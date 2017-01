Keine Daten und falsche Zahlen

Stadt Pegnitz kann Energienutzungsplan keine Angaben zu ihren Liegenschaften liefern - 20.01.2017 18:50 Uhr

PEGNITZ - Unglaublich, aber wahr: Da gibt Pegnitz einen teuren Energienutzungsplan bis zum Jahr 2030 in Auftrag – und was passiert? Als einziger Partner ist die Stadt selbst seit über eineinhalb Jahren nicht in der Lage, Verbrauchsdaten für ihre Liegenschaften zu liefern.

Bei der Nutzung von Windenergie ist die Stadt Pegnitz Spitze. © Reinl



Muss man die Stadträte bewundern, dass sie ob eines solchen Skandals so ruhig bleiben oder muss man sie schelten, dass sie inzwischen selbst solche Hämmer nicht mehr sonderlich aufzuregen scheinen? Die Zuhörer jedenfalls gingen wieder einmal ratlos aus dem Sitzungssaal, weil sie ebenso wenig wie die Räte wussten, wie es mit dem Zahlenwerk nun weitergeht, außer dass es in das Integrierte Stadtentwicklungskonzept Isek einfließen soll.

Maximilian Conrad vom Institut für Energietechnik an der Technischen Hochschule Amberg hatte sich eineinhalb Jahre lang viel Mühe gegeben für eine Bestandsaufnahme in einer Detailgenauigkeit, die einen am Datenschutz zweifeln lässt. Da wurden vom Bayernwerk für jedes Privathaus der Gas- und Stromverbrauch abgefragt sowie bei Ölheizungen Gebäude anhand des Baujahrs und des Sanierungszustands eingestuft, so dass im Lageplan die Energieeffizienz genauestens abzulesen ist.

Expertise als Gegenleistung

Großverbraucher wie KSB, Baier + Köppel oder die Sana-Klinik wurden mit der Bitte um aktuelle Daten angeschrieben und haben das Angebot bereitwillig genutzt. Das Krankenhaus erhielt als Gegenleistung etwa eine Expertise geliefert, dass sich bei der nötigen Erneuerung der Heizanlage der Bau eines Blockheizkraftwerkes lohnen würde. Warum bezahlt eigentlich die Stadt indirekt eine Energienutzungsanalyse für ein privat geführtes Krankenhaus, wollte ein FWG-Rat wissen – die Antwort blieb aus.

Ausgeblieben sind von vornherein Daten über städtische Gebäude, obwohl auch diese explizit angefordert worden sind. Vorhaltungen von Stadtrat Hans Hümmer, dass eine solche Tabelle anhand von Rechnungen doch in wenigen Tagen aufzustellen sein müsste, konterte Bürgermeister Uwe Raab mit dem Hinweis, dass man erst seit einem halben Jahr eine verantwortliche Kraft für die Liegenschaften eingestellt habe und diese erst noch eingearbeitet werden müsse.

Aber gab es da nicht schon im Jahr 2014 ein über 1,6 Kilogramm schweres Integriertes Klimaschutzkonzept des Landkreises, in dem genaue Verbrauchszahlen über die Rathäuser, den Freizeitpark, die Kläranlage, das Bürgerzentrum und die Grundschule aufgeführt waren?

Nicht alles ist stimmig

„Die Zahlen waren falsch“, sagte Herbert Lauterbach dazu, der geschäftsführende Beamte der Stadtverwaltung. Mag sein, weil die Energieagentur Nordbayern auch sonst manche Ungereimtheiten geliefert hat, aber muss man nicht die richtigen Zahlen kennen, um solches behaupten zu können?

Schon allein die Hochrechnungen, dass der Verbrauch beim Strom um bis zu 653 Prozent und bei der Wärme um bis zu 320 Prozent über dem bayerischen Durchschnitt liegen, hätten die Alarmglocken schrillen lassen müssen, ob sie nun stimmen oder nicht.

Die Stadt wurde aber vom Gutachter auch gelobt, ob ihrer bayernweiten Vorreiterrolle in Sachen Windenergie. Weil hier die Potenziale ausgereizt seien, bleibe in Sachen erneuerbarer Energie nur noch Photovoltaik entlang der A 9, an der Bahnlinie oder auf einer Überdachung der enormen Parkflächen an Einkaufszentren. So gesehen ist es wieder gut, dass bisher von zahlreichen Gutachten und Konzepten kaum etwas umgesetzt worden ist.

ISI REINL