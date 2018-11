Keine Leader-Förderung: Mehrkosten für den Kreis

Kosten des Werbeauftritts bei der Landesgartenschau beschäftigen die Rechnungsprüfer - vor 10 Minuten

BAYREUTH - Bei der Diskussion über die Jahresrechnung des Landkreises Bayreuth, die mit 6,2 Millionen Euro nahezu eine Verdoppelung des erwarteten Überschusses ergeben hat, blendete der Kreisausschuss zurück auf Kostensteigerungen bei der Landesgartenschau (LGS), vor allem bedingt durch den Ausfall einer angekündigten Förderung.

Der von Stadt und Landkreis gemeinsam betriebene Mainauenhof auf der Landesgartenschau beschäftigte jetzt die Rechnungsprüfer. © Reinl



Die Rechnungsprüfer erinnerten daran, dass ursprünglich beim Auftritt von Stadt und Landkreis rund um den Mainauenhof mit Gesamtkosten von bis zu 260 000 Euro gerechnet worden sei. Diese seien durch eine angekündigte Förderung in Höhe von 100 000 Euro sowie Kooperationsvereinbarungen zunächst auf einen Eigenanteil des Landkreises von insgesamt 105 000 Euro, verteilt auf zwei Jahre, heruntergerechnet worden. Ein halbes Jahr später sei dann plötzlich von 180 000 Euro an Eigenmitteln die Rede gewesen, so die Rechnungsprüfer weiter.

Diese Summe sei letztendlich wegen etlicher Zuwendungen zwar geringfügig unterschritten worden, es sei aber aufgefallen, dass insgesamt fast 320 000 Euro an Kosten angefallen sind, darunter beispielsweise rund 58 000 Euro für den Kreisbauhof, 48 000 Euro für Personal, zusammen knapp 150 000 Euro für die Errichtung des Mainauenhofes sowie knapp 17 000 Euro für den Druck von 230 000 Flyern, von denen schließlich 1,8 Tonnen im Reißwolf landeten und nicht verwendet wurden.

Für Unverständnis sorgte kürzlich im Kreisausschuss die lapidare Erklärung, dass eine Förderung über das Leader-Programm aus zeitlichen Gründen nicht möglich gewesen sei. Bis zur nächsten Kreistagssitzung wird eine schlüssige Erklärung verlangt. Bemängelt wurde ferner, dass der Auftrag der Kreisgremien, eine Kooperationsvereinbarung mit der Stadt Bayreuth abzuschließen, nicht umgesetzt worden sei.

rr