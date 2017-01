Keiner will an Unfall auf der A9 bei Pegnitz schuld sein

Zwei Personenwagen streiften sich - Fahrer blieben unverletzt - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Am Donnerstag kam es gegen 15 Uhr auf der Autobahn in Richtung Berlin zu einem Verkehrsunfall. Das Besondere daran: Keiner der beiden Beteiligten will daran schuld sein.

Zwischen den Ausfahrten Pegnitz und Trockau waren ein 26-jähirger Zwickauer mit seinem Audi A 6 und ein 31-jähriger Brandenburger mit seinem Skoda Superb unterwegs. Als sich die beiden Fahrzeuge seitlich streiften, beschuldigte jeder der Fahrer den anderen, seinen Fahrstreifen verlassen und so den Unfall verursacht zu haben.

Beide Fahrer blieben unverletzt, der Schaden beläuft sich auf 4000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Bayreuth, Telefon 0921/506-2330, zu melden.

rr