"Keller-Duell" als Test für die Abstiegsrunde

Letzter EVP gastiert am Freitag beim Vorletzten Schongau - Sonntags-Gegner Passau befindet sich im Steilflug - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Im "Keller-Duell" der Bayernliga gastiert am Freitag das Schlusslicht Pegnitz beim Vorletzten Schongau. Beide Teams können Erfolgserlebnisse dringend gebrauchen. Vor einer hohen Hürde stehen die Ice Dogs am Sonntag im Heimspiel gegen die EHF Passau, befinden sich doch die Blacks Hawks mit zuletzt sieben Siegen in acht Begegnungen regelrecht im Steilflug.

Die aktuelle Situation des EVP ist auch für Coach Josef Hefner "eine ganz neue Erfahrung". Die restlichen Spiele der Vorrunde sieht er als wichtige Vorbereitung auf den Abstiegskampf. © Reinl

Eishockey-Bayernliga

EA Schongau – EV Pegnitz (Freitag, 20 Uhr) – Erstaunlich viele Parallelen gibt es zwischen den beiden Kellerkindern: Beide müssen mit einem Mini-Etat auskommen, beide erzielten bisher pro Spiel nicht einmal drei Tore, kassierten dafür aber mit Abstand die meisten, die Ice Dogs mit über sieben pro Match so viele, dass an diesem Wochenende schon der 100. Gegentreffer befürchtet werden muss. Beide hatten aber auch ausgerechnet gegen den Oberliga-Absteiger Miesbach Erfolgserlebnisse. Doch das ist lange her. Aktuell ist hier wie da Abstiegskampf pur angesagt.

Wer vor einer Woche glaubte, dass beim EVP mit der starken Leistung gegen den Spitzenreiter Füssen die Wende eingeleitet sei, sah sich schon zwei Tage später bei der Klatsche gegen Landsberg eines Besseren belehrt. Es gibt EVP-Oldies, die vom schwächsten Bayernliga-Kader aller Zeiten sprechen. Das mag übertrieben formuliert sein. Wenn sich aber aktuelle Spieler wehmütig an Zeiten zurückerinnern, als die Ice Dogs um Leitfiguren wie Markus Schwindl oder Christof Mendel als eingeschworenes Kollektiv manch aussichtslose Situation noch umgebogen haben, dann ist der Unterschied für jedermann auf dem Eis zu sehen. Trainer Josef Hefner ist dabei um diese Rumpftruppe nicht zu beneiden. Auf die Frage, ob nicht gerade die Leistungsträger mehr einbringen müssten, antwortete er achselzuckend: „Wie viele Leistungsträger haben wir denn überhaupt?“

Einer ist zweifellos Julian Bädermann. Doch der Keeper wird auch am Wochenende noch einmal fehlen, so dass Maximilian Schmidt erneut sein Können zeigen kann. Generell sieht der Coach das Restprogramm der Vorrunde als Vorbereitung auf den Abstiegskampf, in dem sich der EVP gegen die stärksten Landesliga-Clubs behaupten muss, zu denen aktuell der ERSC Amberg und der ESC Haßfurt zählen. Zwar wäre es hierfür ab dem 1. Dezember möglich, den Kader durch Neuverpflichtungen aufzustocken, doch Hefner dämpft zu große Erwartungen: „Der sportliche Leiter Jens Braun bemüht sich zwar intensiv, doch in unserer aktuellen Situation ist es schwierig, Spieler für Pegnitz zu interessieren.“

EV Pegnitz – EHF Passau (Sonntag, 17.30 Uhr) – Nach einem holprigen Start haben die Habichte zuletzt eine unglaubliche Serie hingelegt. Das Rezept von EHF-Coach Christian Zessak möchte man dem EVP raten: „Die Mannschaft hat Erfolg weil sie als Team agiert, jeder für jeden kämpft und einander hilft - auf und neben der Eisfläche.“ Dazu kommt, dass die Black Hawks nunmehr wesentlich disziplinierter auftreten, der Strafbank fernbleiben und den Matchplan konsequent umsetzen. Die Defensive steht richtig gut und der Sturm schlägt bei jeder Gelegenheit erbarmungslos zu. Dabei scheinen Unterzahltore zu einer Spezialität der Passauer geworden zu sein. Die pfeilschnellen Stürmer sind bei einem Scheibengewinn auch mit einem Mann weniger kaum zu halten. Ein Blick auf die Torschützenliste verrät eine Ausgeglichenheit der Reihen, die es jedem Gegner schwer macht."

Unter diesen Vorzeichen bleibt nur zu hoffen, dass Kercs, Kracht & Co. an die Leistung anknüpfen können, die sie beim Hinspiel zwei Drittel lang geboten und damit die Hawks mit unglaublichem Kampfgeist stark gefordert haben, auch wenn das Match damals letztendlich mit 5:8 Toren verloren ging.

Unmut über Spielabsage aus Bad Kissingen

Passau kann im Übrigen ausgeruht in Pegnitz anreisen, hat doch Bad Kissingen das Freitagsspiel in der Dreiflüssestadt wegen Spielermangels beim BEV abgesagt. Offiziell wurde mitgeteilt, dass sechs Spieler verletzt sind sowie zwei weitere Spieler wegen Verpflichtungen im Arbeitsalltag nicht spielen können. Die Black Hawks wundern sich, dass bei einem Kader von 19 Feldspielern plötzlich nur noch acht zur Verfügung stehen. Ob es zu einer Wertung oder zu einem Ersatztermin kommt, ist aktuell noch nicht klar.

Passau lobt in diesem Zusammenhang den EVP: "Ein gutes Beispiel dass es auch anders geht, zeigte der vierte Spieltag: Da war nämlich der EV Pegnitz zu Gast bei den Passau Black Hawks. Die Ice Dogs reisten verletzungsplagt mit nur elf Feldspielern und zwei Torhütern an."

ISI REINL