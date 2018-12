Kercs nach Spieldauerstrafe gegen Erding gesperrt

Dezimierte Ice Dogs hatten gegen vier pfeilschnelle Reihen von Klostersee bei 0:6-Niederlage keine Chance - vor 39 Minuten

PEGNITZ - Auch im Auswärtsspiel beim EHC Klostersee warteten die Ice Dogs vergeblich auf das seit langem heiß ersehnte Erfolgserlebnis. Erschwerend kam bei der 0:6-Niederlage in Grafing hinzu, dass Aleksandrs Kercs mit einer Spieldauer-Strafe belegt wurde und somit für das Heimspiel am Sonntag gegen den TSV Erding gesperrt ist.

Schon nach wenigen Minuten musste der wieder genesene Julian Bädermann das erste Gegentor quittieren. © EVP

Eishockey-Bayernliga

EHC Klostersee – EV Pegnitz 6:0 (2:0/1:0/3:0) – Wieder war das Kräfteverhältnis ungleich verteilt. Während Pegnitz mit nur 14 Feldspielern angereist war, weil Simon Schwarz, Ingo Krapf und Michael Kuhn fehlten, agierten die Hausherren mit vier kompletten Reihen. Kaum hatten sie eine Unterzahl überstanden, gaben die Grafinger Julian Bädermann, der nach überstandener Verletzung wieder das Tor hütete, erstmals das Nachsehen. Raphael Kaefer war es auch, der bei einer Strafe gegen Darnell Pruett im Powerplay auf 2:0 erhöhte. Obwohl Klostersee im ersten Drittel noch sechs Strafminuten kassierte, schafften es die Hefner-Schützlinge nicht, das Pausenergebnis freundlicher zu gestalten.

Auch im Mitteldrittel konnten Hinausstellungen auf EHC-Seite nicht in zählbare Erfolge umgemünzt werden, nicht einmal bei doppelter Überzahl. Im Gegenteil: Die pfeilschnellen Oberbayern kreuzten selbst in solchen Situationen brandgefährlich vor Bädermann auf und so erzielte wiederum Kaefer bei einem Konter das 3:0. 25 Sekunden vor dem Pausenpfiff sollte es für den EVP noch dicker kommen: Nach einem Knie-Check verhängten die Unparteiischen eine Spieldauerstrafe gegen Kercs, womit dieser automatisch am Sonntag gesperrt ist. Zu allem Überfluss kassierte auch noch Roman Navarra zwei Minuten.

Auch für diese Aktion kassierte Roman Navarra eine Strafe. © EVP



Diese eklatante Schwächung des ersten Pegnitzer Sturms nutzte Klostersee unmittelbar nach Wiederanpfiff , um das Ergebnis binnen vier Minuten auf 6:0 zu schrauben. Die 15. Saisonniederlage war perfekt.

Die Torfolge: 1:0 (6.) Kaefer, 2:0 (8.) Kaefer (5 gegen 4), 3:0 (36.) Kaefer, 4:0 (41.) P. Quinlan (5 gegen 3), 5:0 (42.) Wren (5 gegen 4), 6:0 (44.) Baumhackl.

Strafen: Klostersee 16, EVP zehn plus 5 Minuten plus Spieldauerstrafe für Kercs (Check gegen das Knie).