Kercs und Adler retteten beim Finale Ehre des EVP

Ice Dogs mussten gegen den Oberligisten Höchstadt eine 2:7-Niederlage quittieren - Toller Appell der Jugend - vor 39 Minuten

PEGNITZ - Sportlich war das Saisonfinale des EV Pegnitz ohne Bedeutung. Trotzdem bekamen die rund 500 Zuschauer ansehnliche Eishockeykost geboten, auch wenn der Oberligist Höchstadter EC mit 7:2 Toren klar die Oberhand behielt. Die Ehrentreffer für die Ice Dogs erzielten Aleksandrs Kercs und der Spieler des Abends, Sven Adler.

Die Nachwuchs-Spielgemeinschaft Höchstadt/Pegnitz setzte nach den Vorkommnissen beim Hinspiel ein deutliches Zeichen für Gemeinsamkeit im Sport. Foto: Isi Reinl



Eishockey-Verzahnungsrunde

EV Pegnitz - Höchstadter EC 2:7 (0:1/0:5/2:1) - Die Rollen waren klar verteilt: Der EVP hat vor Wochen schon den Klassenerhalt gesichert und Höchstadt stand seit dem Freitag als Gruppenerster in der Verzahnungsrunde fest. Beste Voraussetzungen also für ein Eishockeyfest zum Saisonschluss, auch wenn beide Seiten verletzungsbedingt auf etliche Stammspieler verzichten mussten. So fehlten etwa bei den Alligators Torjäger Ales Kreuzer, Philipp Seelmann, Kapitän Daniel Sikorski oder Markus Babinsky, die Ice Dogs mussten erneut ohne die Sturmspitzen Markus Schwindl und Oleg Seibel auskommen.

Die vielleicht schönste Szene des ganzen Abends bekamen die rund 500 Zuschauer schon vor dem Anpfiff geboten, als die Nachwuchs-Cracks der Spielgemeinschaft Höchstadt/Pegnitz als Reaktion auf die Vorkommnisse beim Hinspiel mit einem langen Spruchband aufliefen: "In den Farben getrennt, in der Sache vereint, gemeinsam für den Sport."

Auch im Spiel selbst schienen alle Seiten zunächst darauf aus zu sein, Konfrontationen zu vermeiden. Die Spieler verzichteten auf harte Attacken und auch die Schiedsrichter zeigten sich mitunter großzügig. So boten die beiden Rumpfteams ein munteres Spiel, in dem Höchstadt deutlich mehr Puckbesitz hatte, in dem aber zunächst die beiden Keeper Maximilian Müller und Carsten Metz kaum ernsthaft geprüft wurden. Die größten Chancen eröffneten sich dabei den Ice Dogs in der 12. Minute, als zunächst der zweite Sturm und kurz darauf Aleksandrs Kercs nur knapp verfehlten. Kurz vor der Pause gingen die Alligatoren dann doch nicht unverdient durch Andre Lenk in Führung.

Ermuntert durch diesen Treffer kam die Angriffsmaschinerie der Aischgründer nach der Pause immer mehr auf Touren. Niemand beim HEC war gewillt, Geschenke zu verteilen und so schraubten die Panzerechsen das Ergebnis in diesem Drittel auf 0:6. Die phasenweise zu passiven Ice Dogs mussten nun der der individuellen Klasse der Gegner und deren Kombinationsspiel Tribut zollen. Trotzdem eröffneten sich auch den Hausherren Chancen, etwa beim ersten Powerplay in der 28. Minute, als kurz nacheinander Stephan Schmidt und der wieder für Markus Schwindl in den ersten Sturm gerückte Sven Adler mögliche Treffer auf dem Schläger hatten.

Von Schongang war beim HEC auch im Schlussabschnitt nichts zu merken, vielmehr vom Bemühen, sich auf die Playoff-Runde einzustimmen. Trotzdem konnten nun auch die Ice Dogs wieder Akzente setzen, so beim 1:6 nach einem sensationellen Sololauf von Aleksandrs Kercs, bei dem dieser auch noch den zwischenzeitlich eingewechselten HEC-Schlussmann Sascha Feuerlein austanzte, oder beim 2:6, bei dem der Lette für Sven Adler auflegte. Das 2:7 durch Daniel Jun hatte nur noch statistischen Wert.

Die Torfolge: 0:1 (17.) A. Lenk/Jun, 0:2 (24.) Hiendlmeyer/Tratz, 0:3 (27.) L. Lenk/Hendlmeyer/Tratz, 0:4 (30.) Jun/A. Lenk/Knaup, 0:5 (35.) Grau/Petrak (4 gegen 4), 0:6 (39.) Grau/Petrak, 1:6 (44.) Kercs/Hausauer/Adler, 2:6 (54.Adler/Hausauer/Kercs, 2:7 (60.) Jun/Cejka/A. Lenk.

Strafen: Pegnitz zwei, Höchstadt acht Minuten.

ISI REINL