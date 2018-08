Kerwa Arschlochhausen: Student prügelt sich auf Heimweg

23-Jähriger geriet mit mehreren Personen aneinander - Polizei sucht Zeugen - vor 2 Minuten

HEINERSREUTH - Einen nicht ganz glimpflichen Ausgang nahm die Kerwa Arschlochhausen im Landkreis Bayreuth für einen 23-jährigen Studenten. Der Mann geriet um 4 Uhr morgens mit mehreren Personen aneinander, es flogen die Fäuste. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Wie die Polizei mitteilt, lief der 23-Jährige aus dem Landkreis Bayreuth gegen 4 Uhr morgens in Richtung Neuenplos. Zuvor hatte er die Kerwa in Arschlochhausen besucht. Der Student geriet zunächst in eine verbale Streitigkeit mit mehreren Personen.

Im Folgenden ging es auch mit den Fäusten zur Sache. Der Mann wurde dabei leicht verletzt. Er erlitt Platzwunden und Prellungen. Sein Kontrahent flüchtete noch vor dem Eintreffen der Polizei.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bayreuth-Land unter der Telefonnummer 0921/506-2230 entgegen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.