Kettenreaktion auf der A9: BMW schiebt Ford unter Lkw

Unfall bei Münchberg-Süd - Eine Person lebensgefährlich verletzt

GEFREES - Am Montagmorgen war die A9 zwischen Münchberg-Süd und Gefrees in Richtung Nürnberg aufgrund eines schweren Unfalls mit mehreren Fahrzeugen komplett gesperrt. Der Fahrer eines BMW verlor die Kontrolle über seinen Wagen und schleuderte einen Ford unter das Heck eines Lkw.

Mehrere Stunden lang war die Autobahn in Richtung Süden gesperrt, nachdem ein BMW X5-Fahrer einen Unfall mit mehreren Fahrzeugen verursacht hatte. © NEWS5/Fricke

Am frühen Montagmorgen gegen 7 Uhr befanden sich im Vorlauf der Baustelle bei Gefrees der Fahrer eines Ford und der eines 3er BMW auf der linken Spur. Die Geschwindigkeit ist dort auf 120 km/h beschränkt. Von hinten näherte sich der Fahrer eines BMW X5 mit - laut Polizeibericht - offensichtlich wesentlich höherer Geschwindigkeit und schätze die vor ihm fahrenden Fahrzeuge falsch ein.

Am Montagmorgen schätzte der Fahrer eines BMW auf der A9 seine Geschwindigkeit falsch ein und stieß gegen einen weiteren BMW vor ihm. Anschließend fuhr er in den Mittelstreifen und prallte von dort aus in einen Ford Fiesta. Der Ford wurde durch den Aufprall unter einen Sattelzug geschleudert.